- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 117
- Час на прочитання
- 1 хв
Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 16 грудня
Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.
Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 16 грудня?
Місяць розповідає
День, коли енергія вичерпується буквально на очах, тому необхідно увімкнути режим енергозбереження, відмовившись від занять, що підточують сили: активної діяльності, переживань і конфліктів з оточенням.
Місяць рекомендує
Будь-який серйозний проєкт свідомо приречений на невдачу, тому займіться краще доведенням до пуття справ, які давно перебувають у роботі, але досі не завершені.
Місяць застерігає
Запальність може відрізняти кожного з нас, тому бажано якомога менше спілкуватися з оточенням — непотрібні вам конфлікти можуть виникнути з нічого.
