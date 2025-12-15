Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 16 грудня

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 16 грудня?

Місяць розповідає

День, коли енергія вичерпується буквально на очах, тому необхідно увімкнути режим енергозбереження, відмовившись від занять, що підточують сили: активної діяльності, переживань і конфліктів з оточенням.

Місяць рекомендує

Будь-який серйозний проєкт свідомо приречений на невдачу, тому займіться краще доведенням до пуття справ, які давно перебувають у роботі, але досі не завершені.

Місяць застерігає

Запальність може відрізняти кожного з нас, тому бажано якомога менше спілкуватися з оточенням — непотрібні вам конфлікти можуть виникнути з нічого.

