Курс валют на 16 грудня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 16 грудня. Порівняно з минулим днем вартість долара США підвищилася на 5 копійок і становить 42,24 гривні. Показники євро й злотого не змінилися.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США — 42,24 (+5 коп.)

Курс євро

1 євро — 49,65 (+19 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 11,76 (+5 коп.)

Раніше йшлося про те, що 15-21 грудня курс долара на міжбанківському ринку буде перебувати у діапазоні 42,1-42,6 грн (купівля-продаж), а курс євро — 48,0-49,75 грн (купівля-продаж).

На готівковому ринку курс перебуватиме у діапазоні 42,3-42,8 грн для долара та 48-49,75 грн для євро.

Банкір Тарас Лєсовий прогнозує, що різниця між курсами купівлі та продажу на міжбанківському ринку буде сягати 0,15 грн для долара та 0,20 грн — для євро. В обмінниках прогнозується діапазон різниці курсів купівлі-продажу для долара на рівні 0,3-0,5 грн та 0,5-0,7 грн для євро. Деталі — у матеріалі ТСН.ua.