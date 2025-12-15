Українські дрони вразили підводний човен РФ у порту — якими будуть наслідки для Чорного моря

Підводний човен / © Associated Press

Удар українських підводних дронів по російському підводному човну в порту Новоросійська може мати далекосяжні військові та стратегічні наслідки для РФ.

Про це заявив журналіст і військово-політичний оглядач Андрій Клименко, коментуючи атаку.

"Це наочний приклад реалізації концепції стратегічної нейтралізації РФ. Тепер Чорноморський флот буде дуже обережно виводити свої кораблі на рейд, адже ризик ураження існує навіть у пунктах базування", — зазначив Клименко.

За його словами, Росії доведеться посилювати охорону Новоросійської військово-морської бази та інших об’єктів Чорного моря, переглянути морську логістику і конвоювання кораблів. Журналіст додав, що удар українських сил впливає також на морально-психологічний стан російських військових.

Нагадаємо, що у порту Новоросійська підводні дрони Sub Sea Baby Служби безпеки України вразили підводний човен класу 636.3 "Варшав’янка". За наявною інформацією, субмарина зазнала критичних ушкоджень та фактично виведена з бойового складу.

Як зазначають силовики, операцію проводили спільно 13-те Головне управління військової контррозвідки СБУ та Військово-морські сили України. Це перший задокументований випадок успішного ураження бойового підводного човна безпосередньо в пункті базування за допомогою підводних дронів.

Раніше повідомлялося, що морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі нафтовий танкер Dashan, який належить до "тіньового флоту" РФ.