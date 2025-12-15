Україна та Німеччина разом виготовлятиме безпілотники для ЗСУ: що відомо

Дрони для ЗСУ / © Getty Images

Реклама

Німецька компанія Quantum Systems та українська Frontline Robotics оголосили про створення нового спільного оборонного підприємства Quantum Frontline Industries (QFI). Цей проєкт забезпечить серійне виробництво безпілотників для потреб Сил оборони України на потужностях, розташованих у Німеччині, з дотриманням стандартів НАТО.

Про це повідомила німецька компанія Quantum Systems.

Як повідомили у компанії, нове підприємство працюватиме в межах урядової ініціативи «Будуємо з Україною». Створення QFI передбачає запуск першої в Європі повністю автоматизованої промислової лінії з виробництва дронів. Основою виробництва стануть багатофункціональні безпілотники. Їх розробили у Frontline Robotics і вони вже успішно пройшли перевірку в бойових умовах. Усі виготовлені в Німеччині системи постачатимуться винятково Силам оборони України в обсягах, визначених Міністерством оборони.

Реклама

Quantum Systems відповідатиме за промислову інфраструктуру та виробничі операції, тоді як Frontline Robotics надаватиме ліцензовані розробки, займатиметься навчанням персоналу та забезпечуватиме повну підтримку життєвого циклу продукції відповідно до стандартів НАТО.

Ця виробнича модель об’єднує українські технології з німецькою промисловою автоматизацією. Компанії зазначають, що запуск QFI — це крок до формування нової європейської промислової бази з виробництва дронів. Керуючим директором Quantum Frontline Industries призначено Маттіаса Лену, який раніше був офіцером Збройних сил Німеччини.

Нагадаємо, Україна готує відкриття у Берліні одного з перших офісів, який буде сфокусований на розвитку співпраці з Німеччиною у сфері оборонної промисловості. Зокрема на експорті зброї та реалізації спільних виробничих проєктів.

Також президент Володимир Зеленський прокоментував перебіг переговорів з американською стороною у Берліні, які тривали вчора і сьогодні (14-15 грудня).