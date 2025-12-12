Чому фарбують стовбури дерев у синій колір: сучасний садовий лайфгак для захисту від шкідників та декоративного ефекту

Чому фарбують дерева в синій колір / © pexels.com

З першого погляду це може здатися дизайнерською примхою, але насправді за цим криється практичний сенс.

Садівники фарбують стовбури дерев у синій колір не лише задля декоративного ефекту. Також це дієвий спосіб захисту дерев від шкідників і сонячних опіків.

Раніше стовбури традиційно білили вапном, але сучасні садові суміші містять пігменти, що підсилюють захисний ефект.

Синій колір відлякує комах, особливо короїдів та тлю: для них такий відтінок неприродний і служить сигналом небезпеки.

Крім того, фарба відбиває сонячні промені, захищаючи кору від тріщин під час різких коливань температур. Особливо небезпечні такі перепади взимку та ранньої весни, коли вдень сонце прогріває стовбур, а вночі мороз руйнує тканини дерева.

Синій пігмент виступає додатковим бар’єром, знижуючи ризик пошкоджень.

Деякі садівники також зазначають декоративний ефект: ділянка з пофарбованими деревами має вигляд незвичний і привертає увагу.

Важливо пам’ятати, що слід використовувати спеціальні садові фарби. Звичайні будівельні можуть пошкодити дерево. Найкраще підходять акрилові або водоемульсійні фарби з фунгіцидами — вони захищають не лише від сонця, а й від грибкових захворювань.

Цікаво, що практика фарбування стовбурів у різні кольори поширена й у інших країнах. В Азії, наприклад, популярні червоні та жовті відтінки.

В Україні ж синій колір останніми роками став трендом садового догляду, поєднуючи захисні властивості та естетику.

Деякі агрономи вважають, що це тимчасова мода, але садівники зазначають позитивний ефект, і практика продовжує набувати популярності.

І хоча класичною залишається біла побілка, синій стовбур дерева впевнено виборює місце в сучасних садах, ставши символом нового підходу до догляду за деревами.