Як почистити пральну машину без хімії / © pexels.com

Більшість не знає, що пральна машина, як і будь-який інший побутовий прилад, потребує регулярного чищення від забруднень. Якщо цього не робити, на механізмах утворюється наліт, з’являється пліснява, а білизна після прання перестає пахнути свіжістю. Для підтримки чистоти пральну машину рекомендується очищати хоча б раз на кілька місяців.

Спершу перевірте барабан на наявність залишків білизни — залишені речі можуть зіпсувати результат. Далі у відсік для порошку висипте 75 г лимонної кислоти. Після цього запустіть тривале прання з замочуванням за температури 90 °C і вище. Такий режим забезпечує ефективне розчинення забруднень і видалення бруду та плісняви під час дії гарячої води.

Після завершення прання ретельно протріть усі відсіки та деталі пральної машини, щоб залишки лимонної кислоти не залишилися всередині. Потім під низ машинки підкладіть старий рушник та відкрийте зливний фільтр. Будьте готові: під час очищення з фільтра можуть витекти чорні пластівці бруду. Протріть отвір вологою серветкою, промийте фільтр під краном і поверніть на місце.

Щоб змити залишки забруднень, запустіть коротке прання з порошком, додавши у барабан пару старих рушників, щоб уникнути піни. Завершіть процес подвійним полосканням. Після прання залиште пральну машину відкритою приблизно на добу, щоб вона добре провітрилася і залишалася чистою та свіжою.