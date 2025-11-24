Шум під час прання пральною машиною / © pexels.com

Зазвичай люди одразу викликають майстрів, і вартість ремонту інколи досягає космічних цифр за кілька хвилин роботи. Але часто шум пральної машини можна усунути набагато простіше, без дорогого сервісу.

Однією з основних причин гуркоту є слабке кріплення баків або амортизаторів. Через це пристрій починає скреготати і вібрувати, створюючи дискомфорт у квартирі. Насправді достатньо перевірити та щільно закрутити один болт — і барабан знову обертається плавно, без зайвих звуків.

Щоб усунути проблему, спершу потрібно відключити пральну машину від електромережі. Потім слід зняти нижню панель для доступу до кріплень. Використовуйте відповідний інструмент та обережно затягніть болти — це забезпечить безпеку та ефективність. Після цього машинка працює тихо, а ймовірність подальших поломок значно зменшується.

Таке рішення дозволяє економити не лише кошти, а й нерви, адже постійний гуркіт заважає домашнім справам і може дратувати сусідів. Контроль над невеликим ремонтом дає відчуття впевненості та швидко відновлює нормальну роботу пристрою.

Фахівці радять завжди дотримуватися правил безпеки: перед будь-яким втручанням відключайте техніку від мережі. Якщо сумніваєтесь у власних навичках, ознайомтеся з інструкцією або перегляньте відео по вашій моделі. Навіть мінімальні самостійні дії часто дають відчутний результат.

Підсумок простий: найчастіше шум пральної машини під час прання або віджимання усувається одним рухом — перевірте кріплення та закрутіть болт. Це робить техніку тихішою, подовжує її термін служби та повертає квартирі комфорт для повсякденного життя.