Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
77
Час на прочитання
2 хв

Удари "Орешніком": експерт показав, із чого виготовлена "новітня" ракета РФ

Серед деталей «Орешніка» — електронні лампи та гіроскопи радянського виробництва.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Ракета "Орешнік"

Ракета "Орешнік" / © Defence express

Ракета «Орешнік», якою Росія вдруге вдарила по Україні в ніч проти 9 січня 2026 року, не є «новітньою» розробкою, як про це заявляє Кремль. Її конструкція базується на застарілих радянських компонентах.

Про це повідомляє «Новини Live».

Як розповів в інтерв’ю CNN керівник лабораторії військових досліджень КНДІСЕ Андрій Кульчицький, аналіз уламків ракети свідчить про використання елементів ще часів СРСР.

Зокрема, серед знайдених деталей — електронні лампи та гіроскопи радянського виробництва.

«Ось гіроскоп із „Орєшніка“. Ще Юра Гагарін із таким літав. Ми також виявили лампи — звичайні радянські лампи», — зазначив Кульчицький.

Раніше у Пентагоні та незалежні військові аналітики повідомляли, що «Орешнік» є модифікацією ракетного комплексу РС-26 «Рубіж», який, своєю чергою, створений на базі РС-24 «Ярс». Цей комплекс перебуває на озброєнні Росії ще з 2007 року.

Нагадаємо, 9 січня близько опівночі вперше за війну Росія вдарила по Львівщині «Орешніком». Вона рухалася по балістичній траєкторії зі швидкістю близько 13 тис. км/год, яка є «надвисокою».

Президент України Володимир Зеленський акцентував: Росія показово завдала удару ракетою «Орешнік» саме по території Львівщини — біля кордонів Євросоюзу.

Згодом у Третьому армійському корпусі наголосили: не слід недооцінювати ворога. Як зауважив заступник командира Третього армійського корпусу, підполковник ЗСУ Максим Жорін, в українців склалася хибна думка про те, що росіяни є слабким противником. Це пояснювалося якісним складом середньостатичної піхоти окупаційної армії.

«Росіяни якість можуть собі дозволити компенсувати кількістю, зброєю та забезпеченням. Варто лише подивитись на рівень розвитку безпілотних технологій та те, в якій кількості армія РФ їх застосовує. А сміятись над недолугим „Орешніком“ на фоні тотальних відключень — теж, як мінімум, досить дивно», — зауважив Жорін.

Він констатував: окупанти розвивають технології, вдосконалюють свою тактику, та на жаль, просуваються вперед. Тож нічого смішного в цьому, додає Жорін, немає.

Дата публікації
Кількість переглядів
77
Наступна публікація

