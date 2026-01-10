Удар «Орешніком» по Львову: в ISW назвали справжню ціль атаки РФ по заходу України

Атака "Орешніка" по Львову. / © СБУ

Пізно ввечері 8 січня російські війська завдали удару балістичною ракетою середньої дальності «Орешнік» по Львівській області. Вже вдруге країна-агресорка застосувала цю повітряну ціль для атаки по Україні.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Повітряні сили повідомили, що росіяни запустили цю балістичну ракету з полігону Капустин Яр в Астраханській області. Мер Львова Андрій Садовий заявив, що цей удар став першим випадком, коли «Орешнік» вразив регіон. Російські війська раніше завдавали ударів по області за допомогою безпілотників та небалістичних ракет.

Член Верховної Ради України Сергій Нагорняк заявив, що газова інфраструктура Львівщини не була ціллю атаки. З його слів, було завдано удару по об’єкту, який не підключений до газопостачання, і що критичних пошкоджень газовій інфраструктурі не було.

Пов’язаний з Кремлем російський мілблогер зазначив, що «Орешник» зі звичайною боєголовкою не міг пошкодити підземне сховище газу, оскільки об’єкт розташований на сотнях метрів під землею. Для того, щоб спричинити навіть часткові пошкодження, знадобилася б або ядерна зброя, або надзвичайно потужний «сейсмічний» удар.

Навіщо РФ вдарила «Орешніком»

«Кремль, ймовірно, обстріляв найзахіднішу частину України ракетою „Орешнік“, щоб стримати Європу та США від надання гарантій безпеки Україні», — вважать аналітики.

Вони акцентують на тому, що Міноборони Росії намагалося виправдати удар як відповідь на нібито «атаку» українського безпілотника на резиденцію диктатора Володимира Путіна у Валдаї вночі проти 29 грудня. Однак західні ЗМІ повідомили: ЦРУ виявило, що спроби удару по резиденції Путіна не було. Це відповідає оцінці ISW.

Удар «Орешніком», зауважують в Інституті, був частиною російської ядерної атаки та мав на меті залякати західні країни від надання військової підтримки Україні. Зокрема, від розгортання військ в межах мирної угоди.

«Кремль неодноразово заявляв, що такі західні гарантії безпеки будуть „неприйнятними“ для Росії, а іноземні війська будуть „законними“ цілями. Використання ракети, що здатна нести ядерну зброю, з багатоцільовою роздільною головкою з незалежним наведенням, спрямованою на захід України, ймовірно, мало на меті загрожувати „Коаліції охочих“ та стримувати таке розгортання військ, які потенційно можуть діяти далеко від лінії фронту на заході України», — наголошують в ISW.

Зауважимо, Путін представив перше використання Росією ракети «Орешнік» в листопаді 2024-го у Дніпрі — як пряму відповідь на удари української системи ATACMS та Storm Shadow по військових об’єктах у Росії.

Удар «Орешніком» по Львову

Пізно ввечері 8 січня, майже опівночі, армія РФ вперше за війну вдарила по Львову «Орешніком». Ракета рухалася по балістичній траєкторії зі швидкістю близько 13 тис. км/год, що є «надвисокою швидкістю». Вибухи у місті пролунали лише за кілька хвилин після того, як було оголошено повітряну тривогу.

Міноборони РФ підтвердило атаку «Орешніком» по Україні. Мовляв, це була відповідь на нібито «атаку» дронів по резиденції «фюрера» Володимира Путіна на Валдаї. Крім того, відзвітували у відомстві, нібито вночі уразили об’єкти виробництва дронів ЗСУ та об’єкти енергетики.

Тим часом СБУ показала уламки ракети. Серед знайдених деталей: блок стабілізації та наведення (фактично це «мізки» ракети), запчастини з двигунної установки, фрагменти механізму орієнтації, сопла з платформи блоку розведення. Слідчі кваліфікують застосування цієї зброї по цивільній інфраструктурі як воєнний злочин.