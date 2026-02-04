ТСН у соціальних мережах

Курс валют на 5 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Американський долар втратив у ціні.

Курс валют

Курс валют / © unsplash.com

Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 5 лютого. Порівняно з минулим днем вартість долара США знизилася на 3 копійки і становить 43,16 гривні. Змінилися й показники євро (додав 8 копійок) і злотого (додав 1 копійку).

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США — 43,16 (-3 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 51,03 (+8 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 12,08 (+1 коп.)

Раніше стало відомо, яким буде курс валют на середу, 4 лютого.

Так, вартість долара збільшилася на 23 копійки, євро додав 12 копійок, злотий — не змінився.

Показники відповідно 43,19, 50,95, 12,07.

