- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 58
- Час на прочитання
- 1 хв
Курс валют на 5 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Американський долар втратив у ціні.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 5 лютого. Порівняно з минулим днем вартість долара США знизилася на 3 копійки і становить 43,16 гривні. Змінилися й показники євро (додав 8 копійок) і злотого (додав 1 копійку).
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 43,16 (-3 коп.)
Курс євро
1 євро — 51,03 (+8 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 12,08 (+1 коп.)
Раніше стало відомо, яким буде курс валют на середу, 4 лютого.
Так, вартість долара збільшилася на 23 копійки, євро додав 12 копійок, злотий — не змінився.
Показники відповідно 43,19, 50,95, 12,07.