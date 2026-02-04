- Дата публікації
Що з’їсти, щоб не змерзнути на вулиці: поради лікарів у мороз
Медики назвали найкращий сніданок для холодної погоди.
У морозну погоду наш організм працює в режимі посиленого енергоспоживання та намагається підтримати стабільну температуру тіла. Медики стверджують: те, що ви з’їли зранку, може стати вашим внутрішнім «обігрівачем». Секрет полягає в термогенезі — процесі вироблення тепла під час перетравлення їжі.
Про це пише Radioclub.
Білок — головне джерело тепла
Найкраще зігрівають продукти, багаті на білок. На їхнє засвоєння організм витрачає найбільше енергії, що підвищує температуру тіла на 2–3 години. Що обрати: яйця, курятину, індичку, рибу, домашній сир або йогурт.
Жири та повільні вуглеводи для тривалого ефекту
Щоб енергії вистачило надовго, сніданок має бути ситним та збалансованим:
Корисні жири: авокадо, горіхи, насіння, вершкове масло. Вони повільно перетравлюються і допомагають утримувати тепло.
Складні вуглеводи: вівсянка, гречка або цільнозерновий хліб. Вони дають стабільний приплив сил без різких стрибків цукру.
Спеції: «увімкніть» кровообіг
Додавання до чаю чи страв зігріваючих спецій допомагає швидше відчути тепло. Найкраще з цим справляються:
імбир та кориця;
гвоздика;
чорний перець. Примітка: напій має бути теплим, а не гарячим, щоб не пошкодити слизову.
Чого варто уникати перед виходом на мороз?
Деякі продукти можуть спрацювати проти вас:
Алкоголь: створює хибне відчуття тепла, але насправді розширює судини, через що організм втрачає енергію ще швидше.
Швидкі вуглеводи (цукерки, мед): дають миттєвий заряд, який так само швидко зникає, залишаючи відчуття слабкості та холоду.
Холодні напої: змушують організм витрачати додаткові ресурси на їхнє зігрівання всередині шлунку.
Порада від фахівців: ідеальний «антизастудний» сніданок — це тепла каша з горіхами або запечена риба з гарніром.
Нагадаємо, коли у квартирі лише +10, звичайного светра недостатньо. Лікарі пояснюють, скільки шарів одягу потрібно мати на собі та як розпізнати симптоми небезпечного переохолодження.
Головне правило виживання в холодному домі — створити багатошаровий захист, де кожен елемент працюватиме як термос, утримуючи тепло власного тіла.