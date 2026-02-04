ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров'я
Що з’їсти, щоб не змерзнути на вулиці: поради лікарів у мороз

Медики назвали найкращий сніданок для холодної погоди.

Мороз

Мороз / © pixabay.com

У морозну погоду наш організм працює в режимі посиленого енергоспоживання та намагається підтримати стабільну температуру тіла. Медики стверджують: те, що ви з’їли зранку, може стати вашим внутрішнім «обігрівачем». Секрет полягає в термогенезі — процесі вироблення тепла під час перетравлення їжі.

Про це пише Radioclub.

Білок — головне джерело тепла

Найкраще зігрівають продукти, багаті на білок. На їхнє засвоєння організм витрачає найбільше енергії, що підвищує температуру тіла на 2–3 години. Що обрати: яйця, курятину, індичку, рибу, домашній сир або йогурт.

Жири та повільні вуглеводи для тривалого ефекту

Щоб енергії вистачило надовго, сніданок має бути ситним та збалансованим:

  • Корисні жири: авокадо, горіхи, насіння, вершкове масло. Вони повільно перетравлюються і допомагають утримувати тепло.

  • Складні вуглеводи: вівсянка, гречка або цільнозерновий хліб. Вони дають стабільний приплив сил без різких стрибків цукру.

Спеції: «увімкніть» кровообіг

Додавання до чаю чи страв зігріваючих спецій допомагає швидше відчути тепло. Найкраще з цим справляються:

  • імбир та кориця;

  • гвоздика;

  • чорний перець. Примітка: напій має бути теплим, а не гарячим, щоб не пошкодити слизову.

Чого варто уникати перед виходом на мороз?

Деякі продукти можуть спрацювати проти вас:

  1. Алкоголь: створює хибне відчуття тепла, але насправді розширює судини, через що організм втрачає енергію ще швидше.

  2. Швидкі вуглеводи (цукерки, мед): дають миттєвий заряд, який так само швидко зникає, залишаючи відчуття слабкості та холоду.

  3. Холодні напої: змушують організм витрачати додаткові ресурси на їхнє зігрівання всередині шлунку.

Порада від фахівців: ідеальний «антизастудний» сніданок — це тепла каша з горіхами або запечена риба з гарніром.

Нагадаємо, коли у квартирі лише +10, звичайного светра недостатньо. Лікарі пояснюють, скільки шарів одягу потрібно мати на собі та як розпізнати симптоми небезпечного переохолодження.

Головне правило виживання в холодному домі — створити багатошаровий захист, де кожен елемент працюватиме як термос, утримуючи тепло власного тіла.

