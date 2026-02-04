ТСН у соціальних мережах

День ангела 4 лютого: кого та як вітати з іменинами

4 лютого 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який сьогодні, 4 лютого, день ангела

Який сьогодні, 4 лютого, день ангела / © pexels.com

Хто святкує день ангела 4 лютого

4 лютого 2026 року привітайте з іменинами Андрія, Аркадія, Бориса, Василя, Георгія, Дмитра, Івана, Кирила, Михайла, Миколу, Олександра, Олексія, Петра, Сергія, Федора, Ганну, Катерину.

Андрій — давньогрецьке походження, означає «мужній». В дитинстві цілеспрямований. В дорослому віці стає відважним.

Аркадій — давньогрецьке ім’я, перекладається як «житель Аркадії». В дитинстві добрий. В дорослому віці прагне до гармонії.

Борис — давньоперсидське коріння, тлумачиться як «спадкоємець». В дитинстві впертий. В дорослому віці стає вольовим.

Василь — давньогрецьке походження, означає «цар». В дитинстві рішучий. В дорослому віці стає комунікабельним.

Георгій — давньогрецьке ім’я, перекладається як «землероб». В дитинстві порядний. В дорослому віці стає честолюбним.

Дмитро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «присвячений Деметрі». В дитинстві товариський. В дорослому віці стає прямолінійним.

Іван — давньоіудейське походження, означає «милість Божа». В дитинстві тихий. В дорослому віці стає неквапливим.

Кирило — давньогрецьке ім’я, перекладається як «владика». В дитинстві має суперечливий характер. В дорослому віці стає наполегливим.

Михайло — давньоєврейське коріння, тлумачиться «хто як Бог». В дитинстві вихований. В дорослому віці стає справедливим.

Микола — давньогрецьке походження, означає «переможець народів». В дитинстві спокійний. В дорослому віці стає цілеспрямованим.

Олександр — давньогрецьке ім’я, перекладається як «захисник». В дитинстві душа компанії. В дорослому віці стає комунікабельним.

Олексій — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «помічник». В дитинстві веселий. В дорослому віці стає життєрадісним.

Петро — давньогрецьке походження, означає «скеля». В дитинстві ніжний. В дорослому віці стає темпераментним.

Сергій — латинське ім’я, перекладається як «знатний». В дитинстві боязкий. В дорослому віці стає сміливим.

Федір — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «подарунок Бога». В дитинстві тихий. В дорослому віці стає працьовитим.

Ганна — давньоєврейське походження, означає «блага». В дитинстві дружелюбна. В дорослому віці стає рішучою.

Катерина — давньогрецьке ім’я, перекладається як «вічно чиста». В дитинстві любить вчитися. В дорослому віці стає активною.

День ангела 4 лютого — душевні привітання в прозі

День ангела 4 лютого — душевні привітання в прозі / © pexels.com

День ангела 4 лютого — душевні привітання в прозі / © pexels.com

З Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч — оберігає від тривог, підказує правильний шлях і наповнює серце світлом, вірою та спокоєм. Бажаю добробуту, любові й гармонії в кожному дні.

***

Щиро вітаю з іменинами! Нехай ангел-охоронець щомиті тримає тебе під своїм крилом, дарує сили у важкі хвилини та надихає на добрі справи. Хай життя буде щедрим на щастя, теплі зустрічі й світлі надії.

***

З Днем твого небесного покровителя! Нехай він веде тебе крізь усі випробування з мудрістю та любов’ю, оберігає душу від зневіри, а дім — від усякого лиха. Бажаю внутрішнього спокою, радості й здійснення найпотаємніших мрій.

***

Вітаю з Днем ангела! Нехай у твоєму житті завжди буде місце для дива, щирої радості та добрих людей. Хай ангел-охоронець допомагає приймати правильні рішення й наповнює серце світлом та теплом.

***

З іменинами! Бажаю, щоб твій ангел ніколи не втомлювався тебе оберігати, а ти завжди відчував (ла) його підтримку у кожному кроці. Нехай доля буде ласкавою, життя — наповненим сенсом, а серце — вдячністю й любов’ю.

