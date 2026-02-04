"Арсенал" вдруге обіграв "Челсі" та вийшов до фіналу Кубка англійської ліги

"Арсенал" / © Associated Press

"Арсенал" вдома обіграв "Челсі" у матчі-відповіді півфіналу Кубка англійської ліги. Поєдинок на стадіоні "Емірейтс" у Лондоні завершився з рахунком 1:0 .

Єдиний гол "каноніри" забили у компенсований до другого тайму час – на 90+7-й хвилині відзначився Кай Гаверц.

У першій зустрічі між цими командами "Арсенал" на виїзді здолав "Челсі" з рахунком 3:2.

Таким чином, підопічні Мікеля Артети за сумою двох зустрічей (4:2) вийшли до фіналу Кубка англійської ліги.

Суперником "гармашів" у фіналі турніру стане переможець протистояння між "Ньюкаслом" і "Манчестер Сіті". В першому матчі команда Хосепа Гвардіоли на виїзді обіграла "сорок" з рахунком 2:0, поєдинок-відповідь відбудеться 4 лютого в Манчестері.