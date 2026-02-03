Церковне свято 4 лютого / © unsplash.com

Завтра, 4 лютого, в православному календарі день пам’яті святого преподобного Ісидора Пилусіотського. Преподобний Ісидор народився в Александрії Єгипетській у другій половині IV століття в знатній і заможній родині. За церковним переданням, він перебував у родинних зв’язках зі святителем Феофілом, архієпископом Александрійським, а згодом — зі святителем Кирилом Александрійським. Отримавши блискучу класичну освіту, Ісидор ґрунтовно опанував філософію, риторику та світські науки, однак рано усвідомив їхню обмеженість у порівнянні з пізнанням Бога.

Відмовившись від кар’єри та мирських почестей, він залишив рідне місто й оселився поблизу Пелусія (Пилусія), на східному кордоні Єгипту, де прийняв чернечий постриг. Тут він розпочав суворе аскетичне життя, присвячене молитві, посту, мовчанню й духовним роздумам.

Попри прагнення до усамітнення преподобний Ісидор здобув широку відомість як духовний наставник. До нього зверталися єпископи, священники, ченці, державні урядовці та миряни, шукаючи поради у складних богословських, моральних і життєвих питаннях. Святий не уникав відповідальності: він сміливо викривав несправедливість, лицемірство й зловживання владою, незалежно від становища людини.

Особливою рисою Ісидора була принциповість у питаннях віри. Він виступав проти єресей, зокрема аріанства та несторіанства, наполягаючи на чистоті православного вчення і закликаючи пастирів Церкви до особистої моральної відповідальності.

Найціннішим надбанням преподобного Ісидора є його велика епістолярна спадщина. До нашого часу збереглося понад дві тисячі його листів, у яких розкривається глибина богословської думки святого та його виняткове пастирське чуття. У цих посланнях Ісидор тлумачить Святе Письмо, розмірковує над сенсом чернечого життя, говорить про смирення, покаяння, любов і справедливість.

Для преподобного тлумачення Біблії не було абстрактним заняттям: він наполягав, що істинне розуміння Слова Божого можливе лише за умови моральної чистоти та внутрішнього духовного досвіду. Саме тому його твори поєднують богословську глибину з живою практичною мудрістю.

Преподобний Ісидор Пилусіотський відійшов до Господа близько 440 року, проживши довге життя, сповнене подвижницької праці. Його авторитет був настільки великим, що вже за життя його шанували як святого, а після смерті пам’ять про нього швидко поширилася в християнському світі.

Святий Ісидор залишив по собі не лише писемні твори, а й приклад служіння істині без страху та компромісів. Його життя нагадує, що справжня святість полягає не в усамітненні заради себе, а в готовності словом і ділом відповідати на виклики свого часу, залишаючись вірним Євангелію.

Прикмети 4 лютого

Народні прикмети 4 лютого / © pexels.com

Світить опівдні сонце — весна буде ранньою.

Багато снігу — до гарного врожаю.

Птахи голосно співають — весна буде скоро.

Що завтра не можна робити

За давніми повір’ями, цього дня не варто вирушати до лісу. Саме на початку лютого, за уявленнями предків, у диких звірів настає період так званих звіриних шлюбів, коли тварини стають особливо неспокійними й агресивними. Через це зростає ризик небезпечної зустрічі з хижаком.

Що можна робити завтра

Цього дня читають молитви із проханням уберегти від зустрічі з дикими тваринами та зберегти людину в дорозі й у повсякденному житті.