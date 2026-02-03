Китай показав величезний космічний авіаносець «Луаньняо»: що відомо та яку загрозу він несе

3D-модель авіаносця «Луаньняо» / © CCTV

Китай представив концепт гігантського космічного авіаносця «Луаньняо», який має стати ключовим елементом інтегрованої системи протиповітряної та космічної оборони «Наньтяньмень» («Небесна брама»). Проєкт позиціонують як майбутній інструмент ведення бойових дій у космосі.

Про це повідомило видання DW.

Згідно з оприлюдненими даними, довжина «Луаньняо» становить 242 метри, розмах крил — 684 метри, а злітна маса може сягати 120 тисяч тонн. З його палуби планують запускати безпілотні космічні винищувачі «Сюаньну», здатні застосовувати гіперзвукові ракети для ураження цілей в атмосфері та на орбіті.

У сюжеті державного мовника CCTV авіаносець показали у вигляді фотореалістичної 3D-моделі, що перебуває на орбіті Землі та запускає космічні апарати. Фрагменти програми поширилися в інтернеті, зокрема на YouTube.

Експертка з космічної безпеки Німецького інституту міжнародних та безпекових справ (SWP) Юліана Зюсс заявила в інтерв’ю DW, що Китай уже посідає друге місце у світі за космічним потенціалом, поступаючись лише США. За її словами, Пекін інвестує значні кошти в космічну галузь, яка має важливе значення як для престижу керівництва, так і для військових можливостей.

Водночас низка експертів ставить під сумнів технічну здійсненність проєкту. Заявлена маса космічного авіаносця перевищує можливості сучасних систем виведення вантажів на орбіту, зокрема Starship компанії SpaceX. Сумніви викликають також питання енергозабезпечення, рухової установки, охолодження, захисту від космічного сміття та загальної вартості.

Німецький дипломат і космічний аналітик Генріх Крефт назвав проєкт «абсолютно нереалістичним» з погляду сучасних технологій, однак зазначив, що подібні концепції можуть розглядатися в межах довгострокових стратегічних планів.

Американські аналітики також трактують «Луаньняо» як політичний сигнал. Видання National Interest опублікувало матеріал, у якому йдеться, що Пекін прагне створити уявлення про будівництво літаючих авіаносців як елемент ширшої інформаційної кампанії.

Експертка SWP Юліана Зюсс пояснює, що такі демонстрації — це не лише про технології, а й про стримування. Китай прагне показати здатність впливати на кілька стратегічних сфер одночасно й відповісти на амбітні американські плани космічної протиракетної оборони, зокрема на ідею «золотого купола», яку просував Дональд Трамп.

Крефт називає це «психологічною війною», але попереджає — недооцінювати китайські космічні програми теж не варто. Пекін паралельно розвиває інші високотехнологічні напрями, включно з лазерними системами, де вже «здається, випереджає всіх інших».

Нагадаємо, раніше лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив, мовляв, цілі розвитку його країни абсолютно мирні. Ба більше, КНР ніколи не загрожуватиме іншим державам.