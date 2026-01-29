Китай відповів на звинувачення у постачанні деталей для російських ракет "Орешнік"

Китай заперечує підтримку виробництва «Орєшніка» та агресії РФ / © Associated Press

Пекін різко відреагував на публікації західних медіа про нібито постачання китайських деталей до Росії для виробництва балістичних ракет «Орешнік».

Про це повідомляє «Укрінформ».

У Міністерстві закордонних справ КНР заявили, що «Китай не використовує війну в Україні для отримання вигоди й не підтримує жодну зі сторін конфлікту військовими засобами».

Речник МЗС КНР Го Цзякунь під час брифінгу в Пекіні відповів на питання українських журналістів щодо матеріалу The Telegraph про можливу участь китайських компаній у забезпеченні російського військово-промислового комплексу, зокрема виробництва деталей для «Орешніка». За його словами, позиція Пекіна щодо війни, яку в КНР офіційно називають"українською кризою», залишається «послідовною та чіткою».

«Позиція Китаю в питанні української кризи послідовна і чітка: ми не підливаємо олії у вогонь і не використовуємо цей конфлікт для отримання вигоди», — сказав китайський дипломат.

Речник МЗС КНР також заявив, що звинувачення на адресу Китаю є спробою перекласти відповідальність за російську агресію на третю сторону, і Пекін «категорично не приймає» такі підходи. Офіційно Китай декларує нейтралітет у війні та не надає прямої військової допомоги ані Україні, ані Росії.

Раніше повідомлялося, що Китай допомагає Росії обходити санкції для виробництва гіперзвукової ядерної ракети «Орешнік».

Розвідка виявила китайські токарні верстати з числовим програмним управлінням (ЧПУ) на Воткінському заводі. Підприємство, окрім «Орешніка», виготовляє ракети «Іскандер-М» та міжконтинентальні балістичні ракети «Тополь-М». Саме завдяки цьому обладнанню Росія змогла наростити обсяги виробництва високоточної зброї.

Зазначимо, від початку повномасштабної російсько-української війни Китай обережно підходив до надання військової допомоги Росії. Українські та європейські посадовці кажуть, що Китай відхилив деякі російські запити про допомогу та обладнання.

На початку 2023 року Китай розглядав можливість відправляння Росії партії 122-мм та 152-мм снарядів, але немає жодних ознак того, що це було зроблено у великих масштабах.

Пізніше того ж року українські війська виявили мінометні снаряди китайського виробництва поблизу Мелітополя, на півдні України. Незрозуміло, чи були такі передавання здійснені безпосередньо з Китаю, чи опосередковано з третіх країн.