Чим у жодному разі не можна годувати собак: багато хто ігнорує цю заборону

Багато власників собак щиро вважають, що якщо продукт безпечний для людини, то він не зашкодить і тварині. Саме тому зі столу часто летять «гостинці», які здаються невинними. Але організм собаки влаштований інакше: деякі речовини він просто не здатен перетравити. Те, що для нас є звичайною їжею, для улюбленця може стати повільною отрутою або причиною серйозних проблем зі здоров’ям.

Шоколад і какао. Це один із найнебезпечніших продуктів для собак. У шоколаді міститься теобромін, який їхній організм не може швидко виводити. Навіть невелика кількість може спричинити серцеву аритмію, судоми, сильне отруєння, у тяжких випадках — летальний результат. Чим темніший шоколад, тим він небезпечніший для тварини.

Цибуля та часник. У будь-якому вигляді — сирі, варені, смажені або сушені. Вони руйнують еритроцити в крові собаки та можуть призвести до анемії. Симптоми не завжди з’являються одразу, що робить ці продукти особливо підступними.

Виноград і родзинки. Навіть кілька ягід можуть викликати гостру ниркову недостатність. Чому саме вони так небезпечні, досі остаточно не з’ясовано, але випадки отруєння фіксуються регулярно.

Кістки, особливо трубчасті. Курячі та індичі кістки легко розколюються на гострі уламки. Вони можуть поранити стравохід, пробити кишківник, викликати внутрішню кровотечу. Це одна з найчастіших причин термінових операцій у ветеринарії.

Жирна, смажена та копчена їжа. Такі продукти перевантажують печінку й підшлункову залозу собаки. Регулярне балування жирним може призвести до панкреатиту, ожиріння та хронічних проблем із травленням.