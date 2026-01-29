ТСН у соціальних мережах

Тамара Плашенко померла: де та коли відбудеться прощання з народною артисткою України

Син акторки розкрив деталі про церемонію прощання.

Тамара Плашенко

Тамара Плашенко / © facebook.com/tplashenko

Стало відомо, де та коли відбудеться прощання з народною артисткою України Тамарою Плашенко.

Акторки театру не стало 28 січня. А 29 січня син знаменитості Володимир Крижанівський у своєму Facebook розкрив деталі про церемонію прощання з артисткою. Тамару Плашенко проведуть в останню путь у п'ятницю, 30 січня. Церемонія прощання розпочнеться об 11:00. Охочі провести акторку в останню путь мають прийти до театру на Подолі, де вона працювала від 1987 року.

"Прощання відбудеться у п'ятницю, 30 січня, в театрі на Подолі від 11:00", - коротко повідомив син акторки.

Тамара Плашенко / © facebook.com/tplashenko

Тамара Плашенко / © facebook.com/tplashenko

Зазначимо, Тамара Плашенко померла 28 січня у віці 70 років. Сумну новину підтвердив син знаменитості Володимир Крижанівський. Причиною смерті акторки став рак мозку, який в неї діагностували навесні 2025 року. Артистка лікувалась, але пухлина виявилась злоякісною та неоперабельною. Два роки тому помер чоловік Тамари Плашенко – Олександр Крижанівський.

Нагадаємо, нещодавно померла видатна українська співачка Тамара Калустян. Артистки не стало у віці 100 років.

