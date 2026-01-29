ТСН в социальных сетях

Тамара Плашенко умерла: где и когда состоится прощание с народной артисткой Украины

Сын актрисы раскрыл детали о церемонии прощания.

Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Тамара Плашенко

Стало известно, где и когда состоится прощание с народной артисткой Украины Тамарой Плашенко.

Актрисы театра не стало 28 января. А 29 января сын знаменитости Владимир Крыжановский в своем Facebook раскрыл детали о церемонии прощания с артисткой. Тамару Плашенко проведут в последний путь в пятницу, 30 января. Церемония прощания начнется в 11:00. Желающие провести актрису в последний путь должны прийти в театр на Подоле, где она работала с 1987 года.

"Прощание состоится в пятницу, 30 января, в театре на Подоле с 11:00", - коротко сообщил сын актрисы.

Тамара Плашенко

Отметим, Тамара Плашенко умерла 28 января в возрасте 70 лет. Печальную новость подтвердил сын знаменитости Владимир Крыжановский. Причиной смерти актрисы стал рак мозга, который у нее диагностировали весной 2025 года. Артистка лечилась, но опухоль оказалась злокачественной и неоперабельной. Два года назад умер муж Тамары Плашенко - Александр Крыжановский.

Напомним, недавно умерла выдающаяся украинская певица Тамара Калустян. Артистки не стало в возрасте 100 лет.

