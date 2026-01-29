Будущее Мирнограда определяют бои за Родинское / © Telegram начальника Донецкой ОВА Вадима Филашкина

Ситуация вокруг Мирнограда в Донецкой области остается чрезвычайно сложной. Дальнейшее развитие событий для города в настоящее время определяется не обстановкой близ Покровска, а ходом боев за Родинское.

Об этом в эфире Общественного радио сообщил аналитик и соучредитель проекта DeepState Роман Погорелый.

По его словам, в Мирнограде до сих пор находятся украинские военные, однако бои носят хаотический характер. Российские подразделения уже проникли в черту города, поэтому линия разграничения здесь размыта.

«Позиции сторон перемешаны, постоянно проходят огневые контакты. Противник может появляться практически в любом районе, организовывать засады. Сказать, что город полностью под контролем врага, нельзя, но говорить о стабильном содержании Мирнограда пока тоже сложно», — отметил Погорелый.

Аналитик объяснил, что ключевым фактором для обороны Мирнограда является ситуация в районе Родинского. Там продолжаются интенсивные бои, от результатов которых зависит дальнейшая судьба города.

«Между северной частью Мирнограда и Родинским остается узкий перешеек с посадками, через который можно маневрировать. Но и там постоянно фиксируется противник, а воздушное пространство в этом районе в значительной степени контролируется врагом», — объяснил соучредитель DeepState.

Комментируя ситуацию в Покровске, Погорелый отметил, что противостояние за город является вопросом времени. Российские войска постепенно продвигаются в его северных районах.

«Они пытаются методически поглощать город. Наши силы их сдерживают с помощью поражений и зачисток. Есть только два сценария: либо враг истощится и будет вынужден отойти на маловероятное перегруппировку, либо со временем сможет продвинуться дальше», — сказал он.

Также эксперт прокомментировал сообщение об Орехово-Василовке, ранее отдельные источники называли оккупированной. По его словам, в населенном пункте остаются единичные украинские позиции, однако они не имеют решающего значения для контроля территории.

«Противник фактически проходит через эти участки дальше. Сейчас он уже добрался до Миньковки, и идет проверка информации о ее контроле и возможных зачистках», — подытожил Погорелый.

Напомним, Россия усилила давление на Мирноград. Захватчики также штурмуют на Покровском направлении и увеличивают применение авиации.