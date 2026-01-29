Майбутнє Мирнограда визначають бої за Родинське / © Telegram начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна

Ситуація навколо Мирнограда на Донеччині залишається надзвичайно складною. Подальший розвиток подій для міста нині визначається не обстановкою поблизу Покровська, а перебігом боїв за Родинське.

Про це в ефірі «Громадського радіо» повідомив аналітик і співзасновник проєкту DeepState Роман Погорілий.

За його словами, в Мирнограді досі перебувають українські військові, однак бої мають хаотичний характер. Російські підрозділи вже проникли до меж міста, тому лінія розмежування тут розмита.

«Позиції сторін перемішані, постійно відбуваються вогневі контакти. Противник може з’являтися практично в будь-якому районі, організовувати засідки. Сказати, що місто повністю під контролем ворога, не можна, але й говорити про стабільне утримання Мирнограда наразі теж складно», — зазначив Погорілий.

Аналітик пояснив, що ключовим фактором для оборони Мирнограда є ситуація в районі Родинського. Саме там тривають інтенсивні бої, від результатів яких залежить подальша доля міста.

«Між північною частиною Мирнограда та Родинським залишається вузький перешийок із посадками, через який ще можна маневрувати. Але й там постійно фіксується противник, а повітряний простір у цьому районі значною мірою контролюється ворогом», — пояснив співзасновник DeepState.

Коментуючи ситуацію в Покровську, Погорілий зауважив, що протистояння за місто є питанням часу. Російські війська поступово просуваються в його північних районах.

«Вони намагаються методично поглинати місто. Наші сили стримують їх за допомогою уражень і зачищень. Є лише два сценарії: або ворог виснажиться і буде змушений відійти на перегрупування, що малоймовірно, або з часом зможе просунутися далі», — сказав він.

Також експерт прокоментував повідомлення щодо Оріхово-Василівки, яку раніше окремі джерела називали окупованою. За його словами, в населеному пункті залишаються поодинокі українські позиції, однак вони не мають вирішального значення для контролю території.

«Противник фактично проходить через ці ділянки далі. Зараз він уже дістався до Міньківки, і триває перевірка інформації щодо її контролю та можливих зачисток», — підсумував Погорілий.

Нагадаємо, Росіїя посилила тиск на Мирноград. Загарбники також штурмують на Покровському напрямку та збільшують застосування авіації.