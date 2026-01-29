Що не так з заявами про припинення атак РФ: експерт пояснив

Кремль / © Associated Press

Інформація про можливе взаємне припинення атак РФ та України у глибокий тил («дипстрайків») має надходити виключно від офіційних українських осіб та профільних підрозділів, а не з анонімних російських ресурсів.

Таку думку висловив фахівець із систем радіоелектронної боротьби та зв’язку Сергій Бескрестнов «Флеш» у своєму Телеграм-каналі.

Він зауважив, що в разі досягнення реальної згоди щодо припинення ударів та видачі відповідних наказів військам, українське суспільство дізнається про це від власних захисників раніше, ніж з’являться публікації в російському інфопросторі.

«Ми більше за ворога хочемо закінчення війни і, звичайно, будемо виконувати чесно і швидко всі домовленості. Цитувати і довіряти інформації, яку надають невідомі люди з ТГ-каналу ворога, дивно», — зауважив експерт.

Що відомо про «припинення обстрілів»

У четвер, 29 січня, у Мережі з’явилися повідомлення російських «військових кореспондентів» про нібито запроваджене «енергетичне перемир’я». Жодної офіційної інформації наразі немає.

Речник Кремля Пєсков також не став коментувати цю інформацію.

Втім, український журналіст Денис Казанський пояснив, чому Кремлю терміново знадобилася пауза між ракетними ударами та навіщо пропаганда РФ розганяє фейк про мораторій на обстріли енергетики.

Військовий експерт Олександр Мусієнко припускає можливість обговорення «енергетичного перемир’я» на переговорах в Абу-Дабі 1 лютого. Проте він наголосив, що наразі Росія готує нові ракетні атаки. За даними розвідки, ворог планує удари по критичній інфраструктурі, використовуючи обстріли як інструмент тиску на переговорний процес.

Також Трамп заявив, що особисто просив Путіна призупинити обстріли Києва та інших міст України.