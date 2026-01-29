ТСН у соціальних мережах

Смертельна ДТП на Кіровоградщині: міський голова Вознесенська отримав підозру (фото)

Внаслідок ДТП за участі мера Вознесенська загинув водій іншого авто, ще двоє людей госпіталізовані.

Мер Вознесенська Євгеній Величко, якого підозрюють у скоєнні дорожньо-транспортної пригоди з летальними наслідками на території Кіровоградської області, після аварії перебуває у задовільному стані та не був доставлений до лікарні.

Про це повідомили в прокуратурі Кіровоградської області, передає «МикВісті».

За даними правоохоронців, під час зіткнення, що сталося 28 січня поблизу села Пушкове Голованівського району, в автомобілі посадовця не було інших пасажирів — за кермом він перебував сам.

Мер Вознесенська Євгеній Величко

Мер Вознесенська Євгеній Величко

Наразі Євгенію Величку оголосили підозру за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил дорожнього руху, що призвело до загибелі людини або спричинило тяжкі тілесні ушкодження.

В іншому автомобілі — Renault Megane — перебували троє осіб. Водій легковика загинув на місці події. Чоловік та жінка, які їхали разом із ним, отримали травми та були госпіталізовані. Для деблокування постраждалих із понівеченого авто рятувальники застосували спеціальне електроінструментальне обладнання.

У Вознесенській міській раді раніше зазначали, що на момент аварії міський голова перебував у службовому відрядженні.

Причини та обставини ДТП встановлюють слідчі. Найближчим часом суд має визначити запобіжний захід для підозрюваного.

Нагадаємо, суд через рік після аварії виніс вирок чоловікові блогерки Анни Жук у моторошній ДТП. Володимира Більовцова визнали винним у ДТП. Чоловік порушив правила дорожнього руху.

