У Вознесенську на Миколаївщині через удар по енергетичній інфраструктурі частково зникло водопостачання
У Вознесенську на Миколаївщині після влучання по енергетичній інфраструктурі частина міста залишилася без водопостачання — на місці працюють аварійні служби.
У Вознесенську на Миколаївщині зафіксовано влучання по об’єкту енергетичної інфраструктури. Через пошкодження в енергосистемі вимушено припинено водопостачання в одному з мікрорайонів міста.
Про це повідомив міський голова Вознесенська Євгеній Величко.
За його словами, внаслідок удару зупинилися очисні споруди, через що без води залишився третій мікрорайон. Масштаби пошкоджень наразі уточнюються, на місці працюють відповідні служби.
Міський голова закликав мешканців зберігати спокій, стежити за офіційними повідомленнями та негайно реагувати на сигнали повітряної тривоги.
Інформація щодо відновлення електро- та водопостачання буде оновлюватися.
