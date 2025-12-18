Окупанти на Запоріжжі платять командирам, щоб не йти в бій: "Атеш" назвав суму

Російські військові / © Getty Images

Реклама

У російському 247-му полку викрито масштабну корупційну схему: солдати щомісяця платять командирам по 50 тис. руб. (близько 26 тис. грн) за право залишатися в тилу. Водночас у документах їх оформлюють як учасників боїв на передовій.

Про це повідомив партизанський рух «Атеш».

«Військовослужбовці ЗС РФ платять командирам, щоб не брати участь у боях на Запорізькому напрямку», — йдеться в заяві руху.

Реклама

За інформацією від агента «Атеш» із 247 десантно-штурмового полку, у підрозділі сформовано групу бійців, які щомісяця передають командиру по 50 тис. руб. Готівкою, аби їх не відправляли на передову. Таких військових залишають при штабі або оформляють на фіктивні внутрішні завдання. Водночас у їхніх документах ставлять позначку «на бойових». Так російські окупанти без перебування «на нулі» отримують повний комплект виплат, статусів та надбавок.

Водночас, тих, хто не платить командиру, відправляють у штурми в будь-якому стані — з травмами, після контузій, без відпочинку та без ротацій.

«Заплатив — лишаєшся, не заплатив — значить воюєш», –прямо заявляють російські командири.

Зазначається, що ці факти ніхто у підрозділі навіть не приховує. Ті бійці, які «відкупилися», сплять у приміщенні, їдять окремо, їхні імена є у бойових відомостях, хоч на позиції цих військових ніхто не бачив.

Реклама

«Цей обман створює ненависть та відчуження, руйнує дисципліну та повністю вбиває довіру до командування. Люди ризикують життям, а паралельно хтось просто платить та живе спокійно», — йдеться у повідомленні «Атеш».

До слова, журналістське розслідування Sky News викрило масштабну схему вербування громадян ПАР на війну Росії проти України під виглядом навчання та працевлаштування охоронцями. Десятки чоловіків без військового досвіду опинилися на передовій на Донбасі після того, як їх обманом змусили підписати контракти з російською армією без перекладу.