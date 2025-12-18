ТСН у соціальних мережах

День ангела 18 грудня: кого та як вітати з іменинами

18 грудня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Тетяна Мележик
Який сьогодні, 18 грудня, день ангела

Який сьогодні, 18 грудня, день ангела / © pexels.com

Хто святкує день ангела 18 грудня

18 грудня 2025 року привітайте з іменинами Віктора, Володимира, Івана, Іллю, Марка, Михайла, Миколу, Семена, Сергія, Віру, Зою.

Віктор — латинське походження, означає “переможець”. В дитинстві цілеспрямований, завзятий до навчання. В дорослому віці стає довірливим.

Володимир — старонімецьке ім’я, перекладається як “володіє світом”. В дитинстві спокійний, інтроверт. В дорослому віці стає товариським, працьовитим.

Іван — давньоіудейське коріння, тлумачиться як “милість Божа”. В дитинстві вольовий, цінує дружбу. В дорослому віці стає неквапливим.

Ілля — давньоєврейське походження, означає “мій Бог Яхве”. В дитинстві м’який, комунікабельний. В дорослому віці стає емоційним.

Марк — латинське ім’я, перекладається як “молоток”. В дитинстві прагне бути кумиром у батьків, себелюбний. В дорослому віці стає загадковою особистістю.

Михайло — давньоєврейське коріння, тлумачиться “хто як Бог”. В дитинстві вихований, не галасливий. В дорослому віці стає комунікабельним.

Микола — давньогрецьке походження, означає “переможець народів”. В дитинстві спокійний, не виносить обману. В дорослому віці стає чесним, щирим.

Семен — давньоєврейське ім’я, перекладається як “Господь почув в молитві”. В дитинстві має добре розвинену інтуїцію, хороший. В дорослому віці стає уважним.

Сергій — латинське коріння, тлумачиться як “знатний”. В дитинстві сором’язливий, боязкий. В дорослому віці стає справедливим.

Віра — давньогрецьке походження, означає “віра”. В дитинстві розсудлива, любить правду. В дорослому віці стає добре організованою.

Зоя — давньогрецьке ім’я, перекладається як “життя”. В дитинстві життєлюбна, мрійлива. В дорослому віці стає чутливою.

День ангела 18 грудня — душевні привітання в прозі

День ангела 18 грудня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю тебе з днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний покровитель завжди оберігав тебе від біди, наповнював дім теплом, серце — радістю, а життя — світлими і щасливими моментами.

***

З днем ангела! Нехай твій ангел-хранитель завжди веде тебе правильним шляхом, оберігає від суму і негараздів, дарує натхнення та віру в чудеса.

***

Вітаю з днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел завжди був поруч, підтримував у складні хвилини і допомагав знаходити щастя у кожному дні. Нехай життя буде сповнене світла, радості та любові.

***

З днем ангела! Нехай твій небесний покровитель оберігає тебе від усього злого, наповнює дні теплом і спокоєм, а серце — гармонією та добром.

***

Вітаю з днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел завжди оберігав тебе, дарував сили для здійснення мрій, допомагав у важких моментах і наповнював життя щастям та гармонією.

