Це був провал: 20 найневдаліших вбрань зірок 2025 року

Зірки у невдалих сукнях / фото: Associated Press, Getty Images

2025-й був роком, коли зірки обирали образи із архівних колекцій відомих брендів, носили кастомні вбрання і активно демонструвати свій креатив у моді, однак не усі їхни вибори були влучними.

Оскільки ми прощаємося з 2025-м, то пропонуємо озирнутися назад і згадати, хто з публічних людей припустився модних помилок на червоній доріжці, а також вибачимо їм і забудемо ці образи раз і назавжди.

Белла Порч

Белла Порч / © Getty Images

Співачка і блогерка отримала запрошення на захід Variety Hitmakers у Лос-Анджелесі, для якого обрала синю сукню від бренду Gucci із круїзної колекції 2026 року. Вбрання зовсім не пасувало мініатюрній фігурі дівчини і погано сиділо.

Міла Куніс

Міла Куніс / © Associated Press

Акторка українського походження прийшла на прем’єру фільму «Ножі наголо: Прокинься, покійнику» у не найвдаліший своїй сукні. 42-річна Міла була у шовковій сукні довжиною до підлоги від The New Arrivals невдалої довжини — сукня зморщувалася на подолі та не найкращим чином сиділа на талії. Також тканина сукні сильно пом’ялася.

Чайз Інфініті

Чайз Інфініті

Акторка обрала цікаву сукню від Louis Vuitton молочного кольору із великою кількістю шарів тюлю. Однак фасон вбрання у вигляді трикутника і занадто тісний ліф сукні, який буквально перетискав груди дівчини, мали дивний вигляд.

Аманда Сейфрід

Аманда Сейфрід / © Getty Images

Зірка голлівудських фільмів прийшла на захід Governors Awards у сукні від Valentino, однак попри гарний шоколадний колір та трендовий принт горошок усу псували додаткове корування — рожевий бант на грудях та хутро на руках.

Рейчел Сеннотт

Рейчел Сеннотт / © Getty Images

Акторка невисока дівчина — її зріст близько 157 сантиметрів і теоретично їй повинно бути дуже гарно в коротких сукнях, проте вбрання, яке для неї підібрав стиліст, стало цілковитим провалом. Рейчел була одягнена в яскраве міні від Chloé з колекції осінь-зима 2026.

Дженніфер Лоуренс

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press

Лауреатка «Оскара» відвідала кінофестиваль у Римі і вийшла на червону доріжку у образі від Dior із нової колекції весна-літо 2026. Однак цей образ здавався дивним і сподобався не усім, адже складалось враження, що Дженніфер одягла непоєднувані речі. До того ж светр постійно сповзав із плечей Лоуренс і вона мусила його поправляти, що явно створювало дискомфорт.

Міа Гот

Міа Гот / © Associated Press

Зірка нового «Франкенштейна» обрала сукню від Dior з колекції нового креативного дизайнера бренду. «Голе» вбрання мало екстравагантний вигляд але не тільки через прозорість, а й через довжину та вирізи.

Сідні Свіні

Сідні Свіні / © Getty Images

Голлівудська білявка є однією із найзатребуваніших акторок сучасності і під час Toronto International Film Festival вона з’явила на пре’єрному показі свого нового фільму абсолютно пом’ятій сукні Erdem.

Сара Піджон

Сара Піджон

Акторка, за участі якої на початку 2026 року вийде серіал про Джон Кеннеді-молодший і Керолін Бессетт, неймовірно красива дівчина, однак сукня від Prada, яку вона носила одного разу на заході, зовсім її не прикрашала.Дивний дизайн та колір не пасували до зовнішності Сари.

Ice Spice

Ice Spice

Реперка образа для виходу на червону доріжку сукню Dolce & Gabbana, однак вбрання зовсім не пасувало її фігурі: сукня сильно морщилася і перетискала груди. Також колір сукні був занадто блідим.

Моллі Гордон

Моллі Гордон / © Getty Images

Сукня дівчини від Jacquemus на перший погляд дуже мила і лаконічна, однак насправді вона дуже перетисла акторці груди і пом’ялася на подолі.

Марія Браз

Марія Браз / © Getty Images

Інфлюенсерка з’явилася на червоній доріжці Каннського кінофестивалю у червоній сукні від Chanel. Це було вбрання із колекції 1987 року, однак попри всю свою ексклюзивність і вінтажність, сукня здавалась занадто застарілого дизайну.

Лена Махфуф

Лена Махфуф

Французька інфлюенсерка вирішила обрати трендове вбрання Alaïa з креативним топом і пишною спідницею, однак тренди пасують не усім. Топ мав доволі дивний вигляд на грудях, а довжина спідниці вкорочувала ноди Лени.

Голлі Беррі

Голлі Беррі / © Associated Press

Оскароносна зірка вийшла на червону доріжку Каннського кінофестивалю у сукні від бренду Celia Kritharioti, яка їй зовсім не пасувала. Вбрання перетисло Голлі груди і мало не гарний вигляд під пахвами, а об’ємна і коротка спідниця вкорочувала ноги акторки. Це лук був повним провалом.

Шакіра

Шакіра / © Associated Press

Попспівачка мала приголомшливий вигляд на цьогорічному Met Gala у сукні Prabal Gurung, але був нюанс — вбрання абсолютно не підходило для заходу. Цьогорічна тема благодійного балу звучала як «Superfine: Tailoring Black Style» (Надтонкі: Пошиття чорного стилю) і була присвячена чорному дендизму та дослідженню формування ідентичності темношкірої діаспори через моду. Шакіра ж повністю проігнорувала дрескод і прийшла у великій зефірній сукні.

Ліса

Ліса / © Associated Press

Зірка гурту Blackpink дебютувала на Met Gala у вбранні без штанів від Louis Vuitton. Вона була одягнена у блискучий чорний жакет з прозорими вставками, а також в чорні колготки, прикрашені логотипом люксового модного бренду, і труси. Однак цей образ став найскандальнішим на заході, оскільки багатьом не сподобалось, що для її трусів обрали тканину із обличчями видатних темношкірих жінок.

Сельма Блер

Сельма Блер

Акторка у золотій сукні Betsey Johnson була як випускниця із 80-х і у її образі не вистачало лише хвоста на бік.

Памела Андерсон

Памела Андерсон / © Associated Press

Зірка цього року часто демонструвала приголомшливі образи і часто експерементувала із зовнішністю, однак стиліст який підібрав для неї костюм від Tory Burch явно промахнувся. Спідниця була задовгою для акторки, а жакет не підходив за розміром через що рукави зморщилися.

Олівія Манн

Олівія Манн / © Getty Images

Жінка обрала креативну сукню від Maticevski виконану із розтягнутой і пом’ятої тканини. Ймовірно така сукня була сміливим вибором і не кожна би наважилась на неї, та все ж Олівія була неначе обгорнута у простирадло.

Тімоті Шаламе і Кайлі Дженнер

Тімоті Шаламе та зірка реалітішоу Кайлі Дженнер відвідали разом прем’єру нового фільму «Марті Супрім. Геній комбінацій» у Беверлі-Гіллз. Пара вийшла на публіку у парних образах — помаранчевих луках від бренду Chrome Hearts. І хоча здається, що одягнері закохані абсолютно нормально і гламурно — ця надмірність помаранчевого кольору викликала безліч жартів про них у Мережі.