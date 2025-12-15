Вміє вразити: п’ять найкращих образів року княгині Монако Шарлін

Княгиня Шарлін / © Getty Images

У сукні Armani Prive

Князь Альбер II і княгиня Шарлін / © Getty Images

Відвідуючи галаконцерт на честь Національного дня Монако в листопаді цього року Шарлін обрала сукню бренду Armani Prive (явно бажаючи вшанувати пам’ять дизайнера Джорджіо Армані, що пішов з життя цього року). Вбрання було довжини максі, кремового кольору, з розсипом дрібних каменів і невеликим шлейфом. А родзинкою образа стала діамантова тіара Lorenz Baumer на голові Шарлін, яку княгиня вигуляла вперше за 14 років від дня свого весілля.

У молочно-білому костюмі

Княгиня Шарлін з дітьми Жаком і Габріеллою / © Getty Images

Свято Національного дня у Монако традиційно розпочинається з церемонії, присвяченої Дню суверенного князя. На ній Шарлін продемонструвала ще один образ, який не міг залишитися поза увагою. Вона одягла молочно-білий костюм з одним ґудзиком на жакеті, а під жакетом у неї була біла блузка з бантом. Доповнили образ молочні гостроносі туфлі на підборах і білий капелюх з вуаллю, діамантові сережки у вухах і каблучка з діамантом на шиї, яку вона отримала на свої заручини від князя Альбера II.

У розкішній білій сукні Elie Saab

Княгиня Шарлін / © Getty Images

Для виходу на церемонію вручення 69-ї премії «Золотий м’яч» у театрі Шатле в Парижі княгиня Монако обрала просто приголомшливу, хоч і просту на перший погляд білок максісукню від Elie Saab з вирізом «човник». Сукня нам трохи нагадала вінчальне вбрання Меган Маркл, хоча вона, звичайно ж, була зовсім не весільною. Свій образ Шарлін доповнила білими сатиновими гостроносими туфлями на підборах, мініатюрним клатчем, діамантовими сережками у формі коралу та заручною каблучкою.

У сукні з декольте у вигляді серця

Княгиня Шарлін і князь Альбер II / © Getty Images

Таке незвичайне вбрання Шарлін підібрала для Балу троянд, який традиційно відвідують усі члени сім’ї.

Вечірня сукня на Шарлін була з декольте у вигляді серця і поясом на талії, а також смарагдовою мереживною накидкою. Біляве волосся Шарлін було зібране в низьку зачіску, у вухах у неї були сережки-висячки зі смарагдовим камінням і розсипом діамантів, в руках вона тримала золотистий клатч.

У блакитній сукні з американською проймою

Княгиня Шарлін / © Getty Images

Ще одне вбрання, яке нам запам’яталося на княгині Шарлін цього року, — це небесно-блакитна сукня в підлогу з американською проймою та невеликим шлейфом, доповнили образ сріблясті босоніжки на підборах. У такому вигляді Шарлін та Альбер II з’явилися на церемонії закриття 64-го Телевізійного фестивалю у Монте-Карло. Княгиня вийшла на сцену в небесно-блакитній сукні в підлогу з американською проймою і невеликим шлейфом, доповнивши образ сріблястими босоніжками на підборах і своєю заручальною каблучкою з діамантом.