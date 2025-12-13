Вона чарівна: княгиня Монако Шарлін вийшла у світ у ніжній сукні-кейпі

Княгиня Шарлін / Фото: Palais Princier de Monaco

Реклама

Цей 20-й Різдвяний бал, що став знаковою благодійною подією князівства, оскільки відбувся під патронатом принцеси та зібрав під одним дахом численних гостей навколо важливої ​​справи — підтримки дітей. Також під час заходу провели благодійний аукціон, організований Sotheby’s, всі виручені кошти якого були передані Фонду принцеси Шарлін.

Княгиня Шарлін та князь Альбер / Фото: Palais Princier de Monaco

Для важливої події Шарлін одягла сукню з колекції весна-літо 2026 року від бренду Jenny Packham, образи від якого також неодноразова носила принцеса Кейт.

Княгиня Шарлін / Фото: Palais Princier de Monaco

Сукня-кейп Шарлін була довгою, повністю виготовленою із плісованої тканини та мала невеликий шлейф. На талії вбрання прикрашав золотий пояс з камінням.

Реклама

Образ княгиня доповнила яскравим макіяжем, діамантами та красивою зачіскою з локонами.

Княгиня Шарлін та князь Альбер / Фото: Palais Princier de Monaco

Княгиня Шарлін / Фото: Palais Princier de Monaco