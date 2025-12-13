- Дата публікації
Суспільство
188
1 хв
Вона чарівна: княгиня Монако Шарлін вийшла у світ у ніжній сукні-кейпі
У п’ятницю, 12 грудня 2025 року, принц Альбер II та принцеса Шарлін взяли участь у традиційному Різдвяному балу, що відбувся в готелі Hôtel de Paris Monte-Carlo.
Цей 20-й Різдвяний бал, що став знаковою благодійною подією князівства, оскільки відбувся під патронатом принцеси та зібрав під одним дахом численних гостей навколо важливої справи — підтримки дітей. Також під час заходу провели благодійний аукціон, організований Sotheby’s, всі виручені кошти якого були передані Фонду принцеси Шарлін.
Для важливої події Шарлін одягла сукню з колекції весна-літо 2026 року від бренду Jenny Packham, образи від якого також неодноразова носила принцеса Кейт.
Сукня-кейп Шарлін була довгою, повністю виготовленою із плісованої тканини та мала невеликий шлейф. На талії вбрання прикрашав золотий пояс з камінням.
Образ княгиня доповнила яскравим макіяжем, діамантами та красивою зачіскою з локонами.