Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
188
Час на прочитання
1 хв

Вона чарівна: княгиня Монако Шарлін вийшла у світ у ніжній сукні-кейпі

У п’ятницю, 12 грудня 2025 року, принц Альбер II та принцеса Шарлін взяли участь у традиційному Різдвяному балу, що відбувся в готелі Hôtel de Paris Monte-Carlo.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Княгиня Шарлін

Княгиня Шарлін / Фото: Palais Princier de Monaco

Цей 20-й Різдвяний бал, що став знаковою благодійною подією князівства, оскільки відбувся під патронатом принцеси та зібрав під одним дахом численних гостей навколо важливої ​​справи — підтримки дітей. Також під час заходу провели благодійний аукціон, організований Sotheby’s, всі виручені кошти якого були передані Фонду принцеси Шарлін.

Княгиня Шарлін та князь Альбер / Фото: Palais Princier de Monaco

Княгиня Шарлін та князь Альбер / Фото: Palais Princier de Monaco

Для важливої події Шарлін одягла сукню з колекції весна-літо 2026 року від бренду Jenny Packham, образи від якого також неодноразова носила принцеса Кейт.

Княгиня Шарлін / Фото: Palais Princier de Monaco

Княгиня Шарлін / Фото: Palais Princier de Monaco

Сукня-кейп Шарлін була довгою, повністю виготовленою із плісованої тканини та мала невеликий шлейф. На талії вбрання прикрашав золотий пояс з камінням.

Образ княгиня доповнила яскравим макіяжем, діамантами та красивою зачіскою з локонами.

Княгиня Шарлін та князь Альбер / Фото: Palais Princier de Monaco

Княгиня Шарлін та князь Альбер / Фото: Palais Princier de Monaco

Княгиня Шарлін / Фото: Palais Princier de Monaco

Княгиня Шарлін / Фото: Palais Princier de Monaco

Княгиня Монако Шарлін — гарні вбрання дружини Альбера II (14 фото)

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Getty Images

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Getty Images

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Getty Images

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Getty Images

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Getty Images

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Getty Images

Княгиня Шарлін зі своєю дочкою принцесою Габріеллою та сином принцом Жаком / © Getty Images

Княгиня Шарлін зі своєю дочкою принцесою Габріеллою та сином принцом Жаком / © Getty Images

Княгиня Шарлін та князь Альбер II на передкоронаційному прийомі у Букінгемському палаці / © Getty Images

Княгиня Шарлін та князь Альбер II на передкоронаційному прийомі у Букінгемському палаці / © Getty Images

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Getty Images

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Getty Images

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Getty Images

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Getty Images

Весілля княгині Шарлін та князя Альбера II / © Getty Images

Весілля княгині Шарлін та князя Альбера II / © Getty Images

Княгиня Шарлін / © Getty Images

Княгиня Шарлін / © Getty Images

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Getty Images

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Getty Images

Княгиня Шарлін, Альбер II / © Getty Images

Княгиня Шарлін, Альбер II / © Getty Images

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Getty Images

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Getty Images

Князь Монако Альбер II та княгиня Шарлін / © Getty Images

Князь Монако Альбер II та княгиня Шарлін / © Getty Images

Княгиня Шарлін / © Getty Images

Княгиня Шарлін / © Getty Images

