Гороскоп на 13 грудня для всіх знаків зодіаку: день, коли посиляться страхи, фобії та тривожність
Час негативної енергетики, через яку посиляться страхи, фобії, тривожність і недовірливість.
Утім, побоюватися цього не варто: наші неприємні відчуття продиктовані особливим положенням Місяця і стосунку до реального стану речей не мають, тому брати їх близько до серця не варто.
Найкращий спосіб повернути собі душевний спокій — не піддаватися загальній агресивності і не встрявати в чужі конфлікти.
Овен
Необхідно зайнятися очищенням організму як на фізичному, так і на ментальному рівні: корисно буде як сідати на детокс-дієту, голодувати або постувати, так і використовувати різноманітні духовні практики.
Телець
Енергії дня можуть викликати підвищену агресію, впоратися з якою буде доволі важко, але якщо ви не хочете зіпсувати стосунки з оточенням — особливо близькими людьми — треба опанувати себе.
Близнята
Зіпсувати настрій може тривожність, яка переслідуватиме представників знака від самого ранку — позбутися її допоможе дрібна моторика: треба чимось зайняти руки — і настрій стабілізується.
Рак
День, протягом якого представникам вашого — недовірливого і вразливого — знака бажано якомога більше часу провести на самоті: що менше ви спілкуватиметеся з оточенням, то краще.
Лев
Не варто брати близько до серця критику, яку ви можете почути сьогодні від найрізноманітніших людей — їхні висловлювання свідчитимуть не стільки про ваші, скільки про їхні власні проблеми.
Діва
Чужий негатив у будь-якому його вигляді сьогодні потрібно ігнорувати, та й самим небажано опускатися до агресії у спілкуванні з оточенням — це не тільки зіпсує настрій, а й завдасть удару по вашій енергетиці.
Терези
Властиве вам прагнення до відновлення справедливості, звісно, справа добра, але, захищаючи чиєсь право на неї, важливо не перейти межу і не використовувати методи, які цій самій справедливості суперечать.
Скорпіон
День бажано присвятити домашній роботі і господарським клопотам, до того ж, зробити так, щоб відволіктися від неї не можна було ні на мить: так у вас не буде часу реагувати на чужі недоброзичливі випади.
Стрілець
Цього дня надто велика ймовірність стати жертвою шахраїв, тому не варто здійснювати ризиковані фінансові операції: купувати, продавати і перераховувати гроші, особливо якщо йдеться про процес онлайн.
Козоріг
Не варто займатися самокритикою без достатніх на те підстав, а їх у вас практично немає: у професії — і ви це знаєте — вам і так рівних небагато, тож немає потреби свідомо занижувати власну самооцінку.
Водолій
Якщо ви давно збиралися зайнятися творчістю, але з якоїсь причини не наважувалися і відкладали її на потім, ваш час настав: почавши працювати сьогодні, ви дуже швидко зможете досягти серйозних результатів.
Риби
Запальність для вас сьогодні — не найкраща порадниця: припустившись під її впливом безліч помилок, ви згодом будете зайняті винятково їх виправленням, а це — не найцікавіша і не найплідніша справа.
