Місячний гороскоп на 8–14 грудня: що рекомендується робити кожного дня тижня

Місяць / © Credits

Дослухавшись до рекомендацій небесних тіл і, насамперед, супутника Землі — Місяця, що впливає не лише на припливи та відливи, а й на наше життя, — можна досягти грандіозних успіхів у будь-якій сфері та уникнути прикрих — а подекуди й непробачливих — помилок, що можуть дорого нам коштувати. Що треба, а що небажано робити кожного дня цього тижня — від 8 до 14 грудня.

Понеділок, 8 грудня

Один із найскладніших днів місячного календаря, енергетика якого робить людину слабкою і безвольною. У нас немає сил опиратися чужому — негативному — впливу, піддавшись якому, можна зробити те, про що згодом доведеться пошкодувати. День, незважаючи на буденний статус, бажано провести на самоті й усамітненні. З дому виходити треба для того, щоб побувати в найближчому парку, що позитивно відіб’ється на самопочутті та душевному стані.

Вівторок, 9 грудня

День, коли необхідно звертати увагу на знаки, які надсилатиме нам Всесвіт. Будь-яка — навіть незначна — деталь, якою в інший час ми б знехтували, сьогодні може мати величезне значення — необхідно взяти її до відома. Слова оточення, включно з найближчими, сьогодні необхідно ставити під сумнів: це не означає, що воно з якоїсь причини хоче нас обдурити — найімовірніше, воно саме може помилятися.

Середа, 10 грудня

День потужної позитивної енергетики, коли можна і потрібно діяти активно й цілеспрямовано. Свою точку зору на важливі життєві та світоглядні моменти необхідно відстоювати будь-що-будь, а брехня — навіть на порятунок — є категоричним табу. Можна вирушати в будь-які поїздки — від відряджень до подорожей: обставини складатимуться на рідкість сприятливо, тож є сенс скористатися щасливим шансом розширити фізичні горизонти.

Четвер, 11 грудня

День сприятливий для планування дій у всіх сферах життя, але особливу увагу необхідно звернути на ідеї, що з’явилися в цей час, до того ж що фантастичнішими вони виявляться, то більше в них шансів на втілення в життя. Не варто братися за реалізацію важливих професійних проєктів: успіху однаково досягти не вдасться, оскільки нинішній день — не найкращий час для починань, а час і сили буде витрачено даремно.

П’ятниця, 12 грудня

День, коли негатив, який властивий навіть найдобрішим і найпоряднішим людям, виривається назовні, тому будь-яка — навіть незначна — сутичка може закінчитися серйозним конфліктом, а отже, бажано якомога менше спілкуватися з оточенням.

Субота, 13 грудня

День глобальних проєктів, радикальних змін і рішучих вчинків найрізноманітнішого, але в суботу переважно господарського характеру. Побутові справи в цей час будуть приречені на успіх, але тільки в тому разі, якщо до них буде докладено певних зусиль — розраховувати на манну небесну нікому не доводиться.

Неділя, 14 грудня

Нинішній день зірки рекомендують провести на самоті, що для неділі особливої складності не становитиме. Не варто братися до важливих справ — на них банально забракне сил, до того ж, як фізичних, так і моральних. Утім, незважаючи на вихідний, повністю відмовлятися від роботи теж не варто — неробство може негативно вплинути на настрій і, як наслідок, на стосунки з оточенням, насамперед, близькими — людьми.