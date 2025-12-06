ТСН у соціальних мережах

Вона неймовірна: Ума Турман вийшла на червону доріжку у Саудівській Аравії

Лаконічні образі зірки була розкішними і демонстрували її вишуканий смак та любов до деталей у моді.

Ума Турман

Ума Турман / © Associated Press

У місті Джідді в Саудівській Аравії стартував щорічний Міжнародний кінофестиваль The Red Sea, який традиційно відвідали одні із найвідоміших світових зірок. Цього року у низці заходів кінофестивалю взяла участь американська акторка Ума Турман.

55-річна зірка вийшла на червону доріжку e двух абсолютно разных образах і це було дуже красиво. Спочатку акторка продемонструвала чорну сукню на відкритті кінофестивалю. Це було пряме вбрання без рукавів, але з підкресленою талією та гламурним декором на вирізі. Ума носила сукню зі сріблястими босоніжками та лаконічною зачіскою.

Ума Турман / © Associated Press

Ума Турман / © Associated Press

Потім у межа кінофестивалю відбувся захід «Жінки у кіно — 2025». На нього Ума Турман одягла білу сукню-жакет з ґудзиками. Зачіску у цьому образі акторка зробила розслабленішою, її туфлі були замшевими і бежевими, але головним акцентом луку стали великі зелені сережки Турман, які приголомшливо сяяли.

Ума Турман / © Associated Press

Ума Турман / © Associated Press

