В Росії назвали "причини" нічного удару по Україні

Путін і Шойгу. / © Associated Press

Російська Федерація традиційно виправдалася на знайшла цинічну причину масованого удару по Україні цієї ночі.

Про це заявили в Міноборони країни-агресорки.

Так, російське оборонне відомство заявило, мовляв, масована нічна атака стала відповіддю “на терористичні атаки України по цивільних об'єктах на території Росії”.

Міноборони заявило, що ударів завдали “високоточною зброєю великої дальності повітряного та наземного базування”. Зокрема, "Кинджалами".

За їхніми даними, було атаковано підприємства військово-промислового комплексу, об’єкти енергетики та портову інфраструктуру. Традиційно про удари по цивільних об’єктах, як от про знищення вокзалу у Фастові та складів з продуктами у Луцьку, окупанти мовчать.

Натомість в Міноборони втішено відзвітували, мовляв, "цілі удару досягнуті, всі призначені об'єкти уражені".

Нагадаємо, РФ вкотре здійснила нічну атаку на Україну. Окупанти запустили 704 засоби повітряного нападу, зокрема 51 ракету, з яких три - “Кинджали”. ППО знищила 615 цілей, зокрема одну балістичну ракету.

Зокрема, РФ вдарила по об'єктах енергетики восьми областей - Київської, Чернігівської, Львівської, Одеської, Запорізької, Дніпропетровської, Миколаївської та Харківської. Протягом дня обсяги відключень світла стануть більшими.