ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1852
Час на прочитання
1 хв

Російська армія вдарила ракетами і дронами по Львівській області: влада про наслідки

Через російську атаку травмовано двох людей.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Ракетний удар.

Ракетний удар. / © Getty Images

Доповнено додатковими матеріалами

Вночі 6 грудня армія РФ завдала ракетних ударів і ударів дронами по критичній інфраструктурі Львівської області. Окрім того, загорівся житловий будинок.

Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

“Цієї ночі ворог атакував бойовими безпілотниками та крилатими ракетами критичну енергетичну інфраструктуру Львівської області”, - повідомив чиновник.

З його слів, у селі Сілець Шептицького району через падіння уламків сталося займання приватного будинку. За попередньою інформацією, постраждали двоє людей. Окрім того, щонайменше три будинки у цьому селі також пошкоджені.

Нагадаємо, 6 грудня Росія масовано атакувала залізницю і енергетику України. Зокрема, під прицілом росіян були кілька областей України. Пошкоджено об’єкти у Київській, Чернігівській, Львівській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Харківській областях.

Через масовану атаку багато потягів, що прямують з або до Львова, затримуються. Загалом станом на 08:35 “Укрзалізниця” повідомило про затримку понад пів сотні поїздів. Деякі з них спізнюються на шість годин.

Дата публікації
Кількість переглядів
1852
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie