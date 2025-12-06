Російська армія вдарила ракетами і дронами по Львівській області: влада про наслідки

Ракетний удар. / © Getty Images

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Вночі 6 грудня армія РФ завдала ракетних ударів і ударів дронами по критичній інфраструктурі Львівської області. Окрім того, загорівся житловий будинок.

Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

“Цієї ночі ворог атакував бойовими безпілотниками та крилатими ракетами критичну енергетичну інфраструктуру Львівської області”, - повідомив чиновник.

Реклама

З його слів, у селі Сілець Шептицького району через падіння уламків сталося займання приватного будинку. За попередньою інформацією, постраждали двоє людей. Окрім того, щонайменше три будинки у цьому селі також пошкоджені.

Нагадаємо, 6 грудня Росія масовано атакувала залізницю і енергетику України. Зокрема, під прицілом росіян були кілька областей України. Пошкоджено об’єкти у Київській, Чернігівській, Львівській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Харківській областях.

Через масовану атаку багато потягів, що прямують з або до Львова, затримуються. Загалом станом на 08:35 “Укрзалізниця” повідомило про затримку понад пів сотні поїздів. Деякі з них спізнюються на шість годин.