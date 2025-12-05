Морози і штормовий вітер: синоптикиня розповіла, якою буде погода 6-7 грудня

Вихідними в Україні очікується позолодання та сильний вітер / © Associated Press

Прийдешні вихідні, на які припадає день святого Миколая, відзначаться зміною синоптичної ситуації. В Україну заходить прохолодніша повітряна маса, яка знизить температуру, особливо в нічний час. Водночас опади малоймовірні.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у своєму Telegram-каналі.

Антициклон і температурні контрасти

Погоду в усіх регіонах України вихідними визначатиме антициклон. Це означає, що ні 6-го, ні 7-го грудня істотних опадів не передбачається. Проте комфорт може зіпсувати рвучкий вітер східних напрямків.

Особливо уважними варто бути мешканцям південної частини країни — там можливі штормові пориви до 15-20 метрів за секунду.

Щодо температури, то вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 2 градусів тепла до 4 градусів морозу. Вдень 6-7 грудня повітря прогріється до +2…+6 градусів. Найтепліше традиційно буде на Закарпатті та півдні Криму — до +7…+11 градусів.

Погода у Києві та попередження для водіїв

У столиці на Миколая та в неділю також пануватиме суха, але прохолодна погода. Вночі очікується невеликий мороз (-1…-3 градуси), а вдень температура коливатиметься в межах +1…+4 градусів.

Наталка Діденко застерігає пішоходів та водіїв: через нічні підмерзання на дорогах і тротуарах може бути слизько, тому варто пересуватися обережно.

