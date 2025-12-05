- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 260
- Час на прочитання
- 1 хв
Морози і штормовий вітер: синоптикиня розповіла, якою буде погода 6-7 грудня
Святкові вихідні в Україні пройдуть під знаком поступового зниження температури. У день святого Миколая та неділю очікується сильний рвучкий вітер.
Прийдешні вихідні, на які припадає день святого Миколая, відзначаться зміною синоптичної ситуації. В Україну заходить прохолодніша повітряна маса, яка знизить температуру, особливо в нічний час. Водночас опади малоймовірні.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у своєму Telegram-каналі.
Антициклон і температурні контрасти
Погоду в усіх регіонах України вихідними визначатиме антициклон. Це означає, що ні 6-го, ні 7-го грудня істотних опадів не передбачається. Проте комфорт може зіпсувати рвучкий вітер східних напрямків.
Особливо уважними варто бути мешканцям південної частини країни — там можливі штормові пориви до 15-20 метрів за секунду.
Щодо температури, то вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 2 градусів тепла до 4 градусів морозу. Вдень 6-7 грудня повітря прогріється до +2…+6 градусів. Найтепліше традиційно буде на Закарпатті та півдні Криму — до +7…+11 градусів.
Погода у Києві та попередження для водіїв
У столиці на Миколая та в неділю також пануватиме суха, але прохолодна погода. Вночі очікується невеликий мороз (-1…-3 градуси), а вдень температура коливатиметься в межах +1…+4 градусів.
Наталка Діденко застерігає пішоходів та водіїв: через нічні підмерзання на дорогах і тротуарах може бути слизько, тому варто пересуватися обережно.
Нагадаємо, синоптики розповіли, чи будуть морози та сильні снігопади цієї зими. За прогнозами, упродовж зимового періоду Україна перебуватиме «між теплом і морозами», адже загалом спостерігатиметься відхилення середньої добової температури від норми.