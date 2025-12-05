Юрій Ткач розсекретив свою близьку подругу з шоубізнесу: "Ми постійно на зв'язку".

Юрій Ткач / © instagram.com/yuriy_tkach

У новому випуску шоу "Я люблю Україну" на телеканалі ТЕТ на глядачів чекає особлива поява – до команди капітана Юрія Ткача долучилася його близька подруга, ведуча та артистка Міла Єрємєєва.

Їхня дружба вже давно вийшла за межі роботи. Сам актор зворушливо називає Мілу частиною своєї родини. Зокрема, і Юрій Ткач вважає ведучу своєю близькою подругою, і його дружина, і донька.

"Душа нашої сім'ї. Найкраща подруга моєї дружини Віки і вже найкраща подруга моєї маленької донечки Лізі. З Мілою ми постійно на зв'язку. Це неймовірно сильна дівчина, але з ніжною тендітною душею. Я її дуже обожнюю", – прокоментував Юрій Ткач.

Катерина Нікітіна, Юрій Ткач та Міла Єрємєєва на шоу "Я люблю Україну"

Дружина капітана шоу "Я люблю Україну" Вікторія справді близько товаришує з Мілою Єрємєєвою. У жовтні цього року вони разом з 11-річною Лізою відпочивали на Сейшельських островах, часто втрьох відвідують публічні заходи та проводять спільні вихідні.

За словами Юрія Ткача, робота з Єрємєєвою – це завжди синергія, гумор і тепла атмосфера. Якою буде їхня командна гра на знання своєї країни, дивіться в новому випуску "Я люблю Україну" в неділю, 7 грудня, о 19:00 на телеканалі ТЕТ. Не пропустіть прем'єру з Олександром Педаном, Дар'єю Петрожицькою та зірковими учасниками – Васею Харізмою, Катею Нікітіною та Олегом Свищем.