Юрій Ткач розсекретив свою близьку подругу з шоубізнесу: "Ми постійно на зв'язку".
Шоумен приятелює з відомою ведучою.
У новому випуску шоу "Я люблю Україну" на телеканалі ТЕТ на глядачів чекає особлива поява – до команди капітана Юрія Ткача долучилася його близька подруга, ведуча та артистка Міла Єрємєєва.
Їхня дружба вже давно вийшла за межі роботи. Сам актор зворушливо називає Мілу частиною своєї родини. Зокрема, і Юрій Ткач вважає ведучу своєю близькою подругою, і його дружина, і донька.
"Душа нашої сім'ї. Найкраща подруга моєї дружини Віки і вже найкраща подруга моєї маленької донечки Лізі. З Мілою ми постійно на зв'язку. Це неймовірно сильна дівчина, але з ніжною тендітною душею. Я її дуже обожнюю", – прокоментував Юрій Ткач.
Дружина капітана шоу "Я люблю Україну" Вікторія справді близько товаришує з Мілою Єрємєєвою. У жовтні цього року вони разом з 11-річною Лізою відпочивали на Сейшельських островах, часто втрьох відвідують публічні заходи та проводять спільні вихідні.
За словами Юрія Ткача, робота з Єрємєєвою – це завжди синергія, гумор і тепла атмосфера. Якою буде їхня командна гра на знання своєї країни, дивіться в новому випуску "Я люблю Україну" в неділю, 7 грудня, о 19:00 на телеканалі ТЕТ. Не пропустіть прем'єру з Олександром Педаном, Дар'єю Петрожицькою та зірковими учасниками – Васею Харізмою, Катею Нікітіною та Олегом Свищем.