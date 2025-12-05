ТСН у соціальних мережах

Юрій Ткач розсекретив свою близьку подругу з шоубізнесу: "Ми постійно на зв'язку".

Шоумен приятелює з відомою ведучою.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Юрій Ткач

Юрій Ткач / © instagram.com/yuriy_tkach

У новому випуску шоу "Я люблю Україну" на телеканалі ТЕТ на глядачів чекає особлива поява – до команди капітана Юрія Ткача долучилася його близька подруга, ведуча та артистка Міла Єрємєєва.

Їхня дружба вже давно вийшла за межі роботи. Сам актор зворушливо називає Мілу частиною своєї родини. Зокрема, і Юрій Ткач вважає ведучу своєю близькою подругою, і його дружина, і донька.

"Душа нашої сім'ї. Найкраща подруга моєї дружини Віки і вже найкраща подруга моєї маленької донечки Лізі. З Мілою ми постійно на зв'язку. Це неймовірно сильна дівчина, але з ніжною тендітною душею. Я її дуже обожнюю", – прокоментував Юрій Ткач.

Катерина Нікітіна, Юрій Ткач та Міла Єрємєєва на шоу "Я люблю Україну"

Катерина Нікітіна, Юрій Ткач та Міла Єрємєєва на шоу "Я люблю Україну"

Дружина капітана шоу "Я люблю Україну" Вікторія справді близько товаришує з Мілою Єрємєєвою. У жовтні цього року вони разом з 11-річною Лізою відпочивали на Сейшельських островах, часто втрьох відвідують публічні заходи та проводять спільні вихідні.

За словами Юрія Ткача, робота з Єрємєєвою – це завжди синергія, гумор і тепла атмосфера. Якою буде їхня командна гра на знання своєї країни, дивіться в новому випуску "Я люблю Україну" в неділю, 7 грудня, о 19:00 на телеканалі ТЕТ. Не пропустіть прем'єру з Олександром Педаном, Дар'єю Петрожицькою та зірковими учасниками – Васею Харізмою, Катею Нікітіною та Олегом Свищем.

