Чому ми прагнемо ситної їжі, коли холодно, та як уникнути збільшення ваги взимку

Потяг до калорійної їжі в холодну погоду — це не міф, і так, збільшення ваги взимку — це справжній виклик. Поєднання святкових зустрічей, спокуси смачною їжею (привіт, сирна паста!) та меншої кількості часу на свіжому повітрі може швидко накопичуватися.

Проте ось гарна новина: вам не потрібно відмовлятися від улюблених продуктів, щоб уникнути збільшення ваги взимку. Woman`sWorld поговорив з зареєстрованими дієтологами про те, чому ми прагнемо певних продуктів у холодні місяці, та про їхні улюблені стратегії — від контролю порцій до простих замін продуктів, — щоб допомогти вам впоратися з усім цим, не набираючи небажаних кілограмів.

Чому відбувається збільшення ваги взимку

Дослідники кажуть, що збільшення ваги в зимові місяці пов’язане з надмірним споживанням їжі під час святкового сезону та менш частим зважуванням у цей час.

І це не єдині причини, чому показники ваги можуть коливатися в холодну погоду. Є чимало факторів, що впливають на збільшення ваги, яке зазвичай відбувається від осені до зими, каже дієтологиня Шеллі Боллс. Серед них зниження фізичної активності, оскільки ми схильні проводити більше часу в приміщенні, та свята, як-от Різдво, Новий рік і День святого Валентина, які сприяють надмірному споживанню калорій.

І, можливо, більше їжі поза домом під час подорожей та святкових сімейних/дружніх зустрічей, не кажучи вже про емоційне харчування, яке може супроводжувати цю пору року. Всі ці фактори разом можуть зробити контроль ваги складним від осені до зими.

Способи насолоджуватися улюбленою їжею, не набираючи вагу, які підтримують дієтологи

Хоча потяг до улюбленої їжі може посилюватися цієї пори року, він не має завадити вашому плану щодо здорового харчування, і вам не потрібно позбавляти себе цього. Ось три способи насолоджуватися улюбленими стравами в холодні місяці, не провокуючи збільшення ваги взимку.

Слідкуйте за розміром порції

Коли на вашій тарілці з’являється улюблена зимова страва, може виникнути спокуса швидко її з’їсти. Але неймовірно легко перебрати міру, якщо одразу кидатися на калорійну страву. Тому змініть розмір тарілки.

Використовуйте тарілку з меншим діаметром, щоб, відповідно, споживати менші порції, каже Боллс.

Також розумно відмовитися від пакетів. Попередньо перекладіть перекушування, як-от чипси, крекери та солодощі, до невеликої миски, щоб контролювати розмір порцій. Уникайте їжі з пакета, оскільки тоді ми схильні з’їдати більше, ніж порцію за раз.

Сповільнення

Споживання їжі поспіхом суперечить вашим цілям щодо схуднення. Виділіть час, щоб по-справжньому насолодитися тим, що ви їсте.

Вашому кишківнику може знадобитися від 15 до 20 хвилин, щоб передати до мозку сигнал про те, що ви ситі, і часом до цього моменту ми вже закінчуємо трапезу, пояснює дієтологиня. Уповільнюючи темп, ви даєте своєму тілу час послати цей сигнал, перш ніж перенасититеся. Потренуйтеся відкладати ложку або виделку між шматочками страви та зосереджуватися на жуванні, доки не отримаєте консистенцію, схожу на яблучне пюре. Ці практики також допомагають здоров’ю кишківника.

Будьте присутніми під час їжі. Лише ви, ваша тарілка та ваша страва чи перекушування.

Уникайте споживання їжі з відволікальними факторами, як-от гортання сторінок у телефоні, перегляд телевізора чи робота за комп’ютером, продовжує Боллс. Ви можете помітити, що почали швидше відчувати ситість, або ж просто більше насолоджуватиметеся стравою, оскільки ви присутні. Якщо ви коли-небудь їли миску попкорну або пакет з чипсами під час перегляду фільму, ви, можливо, знаєте, про що йдеться. Ці відволікальні фактори можуть знизити нашу усвідомленість щодо продуктів, які ми їмо, та збільшити наше споживання, що призводить до збільшення ваги.

Три прості способи уникнути повзучого набору ваги цієї зими

Певна річ, що вживання таких продуктів, як свіжі фрукти й овочі, нежирне м’ясо або рослинний білок, клітковина та цільні зерна, може допомогти вам підтримувати здорову вагу тіла цілий рік. Але коли настають холоди, і вам потрібен додатковий стимул, щоб уникнути зимового набору ваги, розгляньте ці розумні стратегії.

Переосмисліть свої перекушування

Перекушування необов’язково мають бути готовими продуктами, які ви знайдете в продуктовому магазині, з інгредієнтами, які вам важко вимовити.

Замініть такі перекушування, як чипси, крекери та печиво, на збалансовані, каже Боллс, які містять джерела білка та харчових волокон. Прикладами можуть бути яблуко зі жменькою горіхів, сиром і помідорами, сирна паличка з цукровим горошком або домашній сирний соус з овочами. Перекушування зазвичай містять багато порожніх калорій, натрію, твердих жирів і доданого цукру, який швидко накопичується. Візьміть щось з високою поживною цінністю, яка насправді дасть вам триваліше відчуття ситості за меншої кількості калорій, допомагаючи контролювати вагу.

Змініть свою кулінарну олію

Коли ми намагаємося перейти до здорового харчування, легко перейматися самою їжею та забути, на чому ви її готуєте, але ось чому вам не варто цього робити.

Хоча олії з насіння вас не вб’ють, більшість рослинних олій — не кращий вибір. А ось оливкова олія дасть вам корисні жири та збільшить засвоєння жиророзчинних поживних речовин овочів, каже дієтологиня Ешлі Кофф. Ось чому вона рекомендує, наприклад, обсмажувати овочі на оливковій олії першого віджиму або готувати їх на парі замість використання соняшникової олії.

Змініть свій режим споживання супів

Тепла миска супу холодного зимового дня може допомогти вам досягти своїх цілей щодо здоров’я за допомогою правильних інгредієнтів.

Зробіть свої супи поживнішими, додаючи до них більше овочів, наприклад, нарізаний шпинат, капусту кале, бок-чой або сочевицю, які підвищують споживання клітковини та вітамінів, зазначає Боллс. Використовуйте кістковий бульйон замість овочевого, щоб збільшити вміст колагену та білка в супі.

Вам не потрібно вибирати між класичними зимовими продуктами та здоров’ям. Завдяки цим простим змінам ви можете насолоджуватися всім, що пропонує сезон, не стикаючись із зимовим набором ваги.