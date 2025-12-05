ТСН у соціальних мережах

73
2 хв

День ангела 5 грудня: кого та як вітати з іменинами

5 грудня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Тетяна Мележик
Який сьогодні, 5 грудня, день ангела

Який сьогодні, 5 грудня, день ангела

Хто святкує день ангела 5 грудня

5 грудня 2025 року привітайте з іменинами Геннадія, Захара, Іллю, Сергія.

Геннадій — давньогрецьке походження, означає “нащадок шляхетного походження”. В дитинстві любить бути в центрі уваги батьків. В дорослому віці стає метушливим.

Захар — давньоєврейське ім’я, перекладається як “Господь згадав”. В дитинстві лагідний, незлобивий. В дорослому віці стає товариським.

Ілля — давньоєврейське коріння, тлумачиться як “мій Бог Яхве”. В дитинстві м’який, веселий, комунікабельний. В дорослому віці стає прямолінійним.

Сергій — латинське походження, означає “знатний”. В дитинстві вихований, тихий. В дорослому віці стає справедливим.

День ангела 5 грудня — душевні привітання в прозі

День ангела 5 грудня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе від усього злого, веде правильними шляхами і дарує спокій, радість та гармонію в серці. Бажаю, щоб кожен день приносив світлі моменти та щасливі миті.

***

З днем ангела! Нехай ангел-охоронець завжди супроводжує тебе, дарує натхнення, захист і внутрішню силу. Бажаю тепла душі, радості у серці та благополуччя у всіх починаннях.

***

Вітаю з днем ангела! Нехай твоє життя буде світлим і спокійним, нехай ангел завжди поруч підтримає у важку хвилину і надихне на нові добрі справи. Бажаю здоров’я, щастя та душевної гармонії.

***

Зі святом твого ангела! Нехай небесний покровитель оберігає тебе від негараздів, наповнює серце світлом і дарує внутрішній спокій. Бажаю радості, добробуту та гармонії у всьому, що ти робиш.

***

Вітаю тебе з днем ангела! Хай твій ангел завжди стоїть поруч, оберігає від неприємностей і надихає на добрі справи. Бажаю щирих усмішок, тепла в душі та щасливих моментів щодня.

