Чоловік зробив неймовірний вчинок після отримання мільйонного спадку: подробиці

Француз пожертвував мільйон євро заради храму, де його хрестили / © dailystar.co.uk

Раймон Ланді 91-річний пенсіонер із французького села Ла-Шапель-сюр-Аверон став національним героєм після того, як відмовився від величезного спадку на користь місцевої церкви, яка перебувала під загрозою знесення. Після смерті брата у 2022 році Раймон Ланді успадкував близько 1 мільйона євро (приблизно 49,2 млн гривень) і вирішив передати всю суму на реставрацію храму.

Про цю історію згадує Daily Star.

Порятунок серця громади

Раймон виріс у цій невеликій громаді в департаменті Луара. Для села, де проживає трохи більше ніж 600 осіб, втрата церкви означала б втрату головного символу місцевого життя.

«Я народився тут, тут був хрещений, тут прийняв перше причастя. Я завжди жив у Ла-Шапель», — зворушливо пояснив свій вчинок пенсіонер.

Рішення Ланді викликало захоплення серед місцевих жителів та персоналу будинку для літніх людей, де він проживає. На його честь у церкві вже встановили меморіальну дошку.

Швидка та повна реставрація

Завдяки значній сумі, реставрація церкви проведуть в повному обсязі та без нечастих для таких проєктів багаторічних перерв у фінансуванні.

Мер села Крістіан Шевальє підкреслив важливість храму:

«Нас усього 640 осіб. Церква — наше головне надбання і серце нашої маленької громади». Він запевнив, що завдяки вчинку Раймона церква зможе простояти у відмінному стані «ще близько 150 років».

Архітектор проєкту Антуан Леріш уточнив, що основна частина робіт запланована на весну — осінь 2026 року, а вся реставрація триватиме близько року.

