Завтра, 5 грудня, в православному календарі день пам’яті святого преподобного Сави Освященного. Народився близько 439 року в місті Урфа (Сирія) у заможній та побожній сім’ї. Вже з юних років проявляв прагнення до духовного життя та самовідданості Богу. Після смерті батьків він роздав майно бідним і вирушив у пустельне життя, спершу оселившись у віддалених місцях Сирії, де проводив дні у молитві, пості та суворій аскезі.

Сава швидко здобув славу як подвижник і наставник, і до нього почали приходити учні, прагнучи наслідувати його строгий спосіб життя. Він організував одну з перших монастирських громад у пустелі Палестини, заснувавши знамениту Лавру Сави Освященного біля Єрусалима. Цей монастир став зразком чернечого устрою: Сава навчав чернецтво не лише через строгі правила посту й молитви, а й через глибоку духовну мудрість, любов до Бога і до ближніх.

Особливе місце у житті Сави займала боротьба з духовною гординею та мирськими спокусами. Він поєднував суворий аскетизм з молитвою за всіх людей і допомогою тим, хто потребував духовної підтримки. Його учні описували святого як людину неймовірної смиренності та віри, що просвічувалася у його словах і вчинках.

Сава Освящений також брав участь у релігійних дискусіях свого часу, захищаючи православну віру від єресей, зокрема монофізитства, та підтримуючи єдність Церкви. Його авторитет і приклад сприяли духовному відродженню регіону і вплинули на розвиток монашества у Візантійській імперії.

Святий помер близько 532 року, залишивши по собі численні учнів, духовні настанови та традицію палестинського монашества, яка надихала покоління ченців і мирян.

Прикмети 5 грудня

Ворони чи галки вранці сидять на верхівках дерев і каркають — передбачають хурделицю й мороз.

Якщо 5 грудня — тепло, зима, за прикметами, буде довгою і сніжною.

Іній чи мороз цього дня — віщують сувору зиму.

Що завтра не можна робити

За народними прикметами цього дня не слід братися за нові починання, особливо чоловікам, бо вважають, що все, що стартує в цей день, не принесе успіху.

Що можна робити завтра

Савин день вважають вдалим для сватання — кажуть, що шлюб, укладений у цей час, буде міцним і щасливим. Особлива прикмета цього дня: якщо під подушку покласти монету, до дому прийдуть гроші, а фінансові труднощі відступлять.