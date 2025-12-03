Церковне свято 4 грудня / © Фото з відкритих джерел

Завтра, 4 грудня, в православному календарі день пам’яті святої великомучениці Варвари. Вона жила приблизно у III–IV столітті в місті Нікомидії (сучасна Туреччина). Батько її, Діоскор, був заможним язичником, який дуже оберігав доньку і намагався ізолювати її від світу, будуючи для неї високу вежу, аби вона не контактувала із чужими людьми та не впала під вплив чужих релігійних вчень.

Проте Варвара, вже від раннього віку відчуваючи покликання до Христа, таємно прийняла хрещення і присвятила себе служінню Богові. Коли її батько дізнався про віру доньки, він був страшенно розгніваний. За різними переказами, Діоскор сам видав Варвару римському намісникові або ж привів її на суд. Попри загрози та катування, вона залишалася непохитною у вірі, відмовлялася від відречення і молитвою укріплювала своїх мучителів.

Варвару піддали жорстоким катуванням: били, різали, намагалися змусити зректися Христа. Усі тортури вона витримала з мужністю й благодаттю. Зрештою, її стратив власний батько, який, за легендою, одразу після цього загинув від удару блискавки, що символізує Божу кару за жорстокість.

Свята Варвара стала великомученицею не лише за свою смерть, а й за силу духовної волі, непохитність віри та готовність до самопожертви заради Христа. Її вшановують як покровительку тих, хто працює з вогнем, будівельників, артилеристів, гірників і всіх, хто зазнає раптових небезпек, адже за переказами вона врятувала людей від блискавки та пожеж.

Церковне свято 4 грудня — день пам’яті святого преподобного Дамаскина

Іоан Дамаскин народився приблизно в 675–680 року в місті Дамаск (сучасна Сирія) у християнській, поважній і заможній родині. Його батько — Сергій Мансур — був вельми шанованим посадовцем при дворі мусульманського халіфату, займався збором податків і мав значний громадський вплив.

Навчання Іоана і його названого брата (братом був сирота Косма, якого батько взяв під опіку) доручили досвідченому монахові‑вченому з Калабрії — Косма Калабрійський. Під його настановою Іоан здобув ґрунтовну освіту — опанував філософію, риторику, науки, богослов’я.

Після смерті батька Іоан успадкував його посадові обов’язки й перебував у світському стані: був державним службовцем, згодом — міським префектом, управителем у Дамаску. Але, відчуваючи поклик до духовного життя, приблизно на початку 700‑х років Іоан залишає службу, відходить від мирських справ і вступає до монастиря Мар‑Саба (поблизу Єрусалима), присвячуючи себе молитві, богослов’ю, писанню й духовній праці.

У монастирі він отримав сан пресвітера й надалі жив в чернечому чині, багато писав — богословські трактати, гімни, проповіді — став одним із найбільш плідних авторів ранньохристиянської Церкви.

Його богословська спадщина відіграла вирішальну роль під час суперечок про ікони — після смерті Іоана, на так званому соборі єресі іконоборства (754) його засудили. Але вже на Другий Нікейський собор (787) його позицію було повністю реабілітовано — шанування ікон визнали законним, і це стало великою перемогою для православ’я. Святий Іоан Дамаскин відійшов у вічність близько 749–754 року.

Прикмети 4 грудня

Ясне небо 4 грудня — до морозної та сніжної зими.

Сніг або іній на деревах — буде рання, сувора зима.

Туман 4 грудня — вказує на відлиги або дощову зиму.

Що завтра не можна робити

За народними прикметами цього дня існують певні заборони, яких варто дотримуватися. Жінкам рекомендують уникати суперечок зі свекрухами та відкласти будь-яке рукоділля — існує ризик поранитися або пошкодити руки. Найсуворіше правило Варвариного дня стосується чоловіків: їм категорично не можна сваритися з дружинами. Інакше, за повір’ям, тіло відгукнеться болем — може скиміти поперек, дати знати про себе біль у суглобах або з’явитися дискомфорт у животі.

Що можна робити завтра

Варвару Іліопольську шанують як покровительку жінок. У день її пам’яті православні звертаються до святої з молитвами про дарування дітонародження та захист дітей від хвороб. Свята Варвара оберігає від раптової та насильницької смерті, допомагає вирішувати сімейні суперечки, приносить до дому гармонію, спокій і добробут.