В Україні 3 грудня буде небезпечно: попередження від синоптиків

Туман / © Pixabay

В Україні 3 грудня очікуються небезпечні метеорологічні явища. Першу половину дня значну частину країни накриє густий туман, через що оголошено перший рівень небезпеки.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

В Україні оголошено попередження про небезпечні метеорологічні явища. У першій половині дня 3 грудня в північних, центральних, південних областях, а також на Закарпатті та в Карпатському регіоні очікується туман із видимістю 200-500 м.

Прогнозу присвоєно перший рівень небезпеки (жовтий). Погодні умови можуть ускладнити роботу транспорту та знизити безпеку на дорогах.

Мапа України, де 3 грудня оголошено перший рівень небезпеки через погоду / © Укргідрометцентр

Нагадаємо, 3 грудня в Україні збережеться тепла погода без відчутних змін, повідомив Укргідрометцентр. Очікується хмарне небо, місцями невеликий дощ (крім західних областей) та тумани (на Закарпатті, в Карпатах, центральних та південних областях). Температура вдень +3…+8°C. На півдні вдень буде +7…+12°C. У Києві та області буде хмарно з невеликим дощем, температура вдень +4…+6°C.