Рубіо пояснив, що слід робити для процвітання економіки України

Держсекретар США Марко Рубіо / © Associated Press

Теоретично, через 10 років ВВП України може бути більшим, ніж у Росії. Це станеться, «якщо робити правильні речі».

Про це розповів держсекретар США Марко Рубіо в інтерв’ю Fox News.

За його словами, йдеться про:

припинення війни;

впевненість в тому, що більше ніколи не буде вторгнення чи нападу;

захист давнього і довгострокового суверенітету й незалежності України, щоб вона не стала маріонетковою державою.

«Вони (українці — ред.) насправді незалежні та суверенні. І слід дозволити їхній економіці не просто відновитися, а процвітати, і перетворити її на історію процвітання. Саме цього ми намагаємося досягти», — завершив Рубіо.

Раніше у США зробили тривожну заяву про фінансування України.

«У деяких людей є ідея, що наша політика має полягати в тому, щоб нескінченно фінансувати Україну, скільки б не тривала війна. Це нереалістично. Це не співвідноситься з реальністю. Так не буде. Ми давно про це говоримо», — наголосив американський посадовець.