- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 543
- Час на прочитання
- 1 хв
Рубіо пояснив, що слід робити для процвітання економіки України
Рубіо вважає, що слід дозволити економіці України не просто відновитися, а процвітати.
Теоретично, через 10 років ВВП України може бути більшим, ніж у Росії. Це станеться, «якщо робити правильні речі».
Про це розповів держсекретар США Марко Рубіо в інтерв’ю Fox News.
За його словами, йдеться про:
припинення війни;
впевненість в тому, що більше ніколи не буде вторгнення чи нападу;
захист давнього і довгострокового суверенітету й незалежності України, щоб вона не стала маріонетковою державою.
«Вони (українці — ред.) насправді незалежні та суверенні. І слід дозволити їхній економіці не просто відновитися, а процвітати, і перетворити її на історію процвітання. Саме цього ми намагаємося досягти», — завершив Рубіо.
Раніше у США зробили тривожну заяву про фінансування України.
«У деяких людей є ідея, що наша політика має полягати в тому, щоб нескінченно фінансувати Україну, скільки б не тривала війна. Це нереалістично. Це не співвідноситься з реальністю. Так не буде. Ми давно про це говоримо», — наголосив американський посадовець.