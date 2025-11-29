Мобілізація по-новому в Україні: стало відомо, хто скоро втратить відстрочку і бронювання

Мобілізація в Україні / © ТСН

У Верховній Раді представники профільного оборонного комітету спростовують те, що найближчим часом на офіційному рівні переглядатиметься будь-яка категорія чоловіків, для яких зараз передбачається відстрочка.

Про це в коментарі сайту ТСН.ua розповів представник профільного комітету Федір Веніславський.

За його словами, для того, щоб ставити питання про скорочення кількості тих громадян України, військовозобов’язаних, які мають право на відстрочку або бронювання, необхідно внести зміни до закону про мобілізаційну підготовку, мобілізацію, про військовий обов’язок, військову службу.

«Наразі жодних ініціатив, які були б спрямовані на вирішення цих питань, у парламенті немає. Ні від народних депутатів, ні від уряду, ні від президента. Тому наразі обговорювати немає чого. Якщо законодавчих ініціатив немає, то це означає, що протягом найближчих місяців це точно не розглядатиметься», — сказав Федір Веніславський.

Про те, як вплине цілорічний призов у Росії на війну в Україні, він відповів:

«Я думаю, що це жодним чином не вплине. Росія дуже рідко використовує строковиків у бойових діях. У росіян розпочинаються проблеми, незважаючи на великі матеріальні стимули укладати контракти. Це за даними наших розвідок. Ресурс ще є, але, скажімо так, станом на зараз говорити про те, що це якимось чином вплине на ситуацію, підстав немає».