Капуста з куркою, запечена в рукаві.
Страва з доступних інгредієнтів на кожен день, запікається одразу з гарніром, що значно заощадить ваш час.
Наріжте всі інгредієнти, покладіть у рукав для запікання та запечіть у духовці. Овочі та курка тушкуються у власному соку й виходять ситними, соковитими та ароматними.
Інгредієнти
- курячі стегна
- 700 г
- капуста білокачанна
- 800 г
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- морква
- 1 шт.
- часник
- 2 зубчики
- олія
- 4 ст. л.
- масло вершкове
- 30 г
- лавровий лист
- 1 шт.
- паприка солодка мелена
- 1,5 ч. л.
- перець чорний мелений
-
- сіль
-
Курячі стегна помийте, обсушіть паперовим рушником і наріжте на порційні шматочки. Посипте сіллю, паприкою, часником, видавленим через прес, перцем чорним меленим, полийте двома столовими ложками олії, перемішайте і відставте маринуватися.
Цибулю, моркву почистьте, цибулю наріжте на середні кубики, моркву натріть на крупну тертку.
Капусту наріжте соломкою і злегка помніть руками.
У миску викладіть капусту, цибулю, моркву, додайте сіль, лавровий лист, полийте олією, перемішайте та викладіть у рукав для запікання, зверху розкладіть мариноване м'ясо та шматочки вершкового масла, пакет зав'яжіть із двох боків і перекладіть на деко.
Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 200 градусів 40 хвилин, потім акуратно вийміть деко з духовки, розріжте верх рукава і відправте знову в духовку на 10-15 хвилин до золотистої скоринки.
Поради:
Використовуйте будь-яку частину курки та спеції на ваш смак.