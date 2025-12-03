ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
121
Час на прочитання
1 хв

Капуста з куркою, запечена в рукаві.

Страва з доступних інгредієнтів на кожен день, запікається одразу з гарніром, що значно заощадить ваш час.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
1 год. 30 хв.
Харчова цінність на 100 г
105 ккал
Капуста з куркою запечена в рукаві

Капуста з куркою запечена в рукаві / © Credits

Наріжте всі інгредієнти, покладіть у рукав для запікання та запечіть у духовці. Овочі та курка тушкуються у власному соку й виходять ситними, соковитими та ароматними.

Інгредієнти

курячі стегна
700 г
капуста білокачанна
800 г
цибуля ріпчаста
1 шт.
морква
1 шт.
часник
2 зубчики
олія
4 ст. л.
масло вершкове
30 г
лавровий лист
1 шт.
паприка солодка мелена
1,5 ч. л.
перець чорний мелений
сіль

  1. Курячі стегна помийте, обсушіть паперовим рушником і наріжте на порційні шматочки. Посипте сіллю, паприкою, часником, видавленим через прес, перцем чорним меленим, полийте двома столовими ложками олії, перемішайте і відставте маринуватися.

  2. Цибулю, моркву почистьте, цибулю наріжте на середні кубики, моркву натріть на крупну тертку.

  3. Капусту наріжте соломкою і злегка помніть руками.

  4. У миску викладіть капусту, цибулю, моркву, додайте сіль, лавровий лист, полийте олією, перемішайте та викладіть у рукав для запікання, зверху розкладіть мариноване м'ясо та шматочки вершкового масла, пакет зав'яжіть із двох боків і перекладіть на деко.

  5. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 200 градусів 40 хвилин, потім акуратно вийміть деко з духовки, розріжте верх рукава і відправте знову в духовку на 10-15 хвилин до золотистої скоринки.

Поради:

  • Використовуйте будь-яку частину курки та спеції на ваш смак.

Дата публікації
Кількість переглядів
121
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie