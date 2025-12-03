Астрологиня назвала жінок зодіаку, які мають магнетичний погляд

Гороскоп / © Credits

Але буває, і історія знає безліч таких випадків, що їм достатньо буває подивитися на чоловіка — і він готовий іти за ними хоч на край світу.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала жінок зодіаку, які мають магнетичний погляд.

Риби

Жінок-Риб як представників водної стихії вирізняють очі, які можна назвати озерами, а ще ліпше — вирами, в які вони можуть буквально затягнути будь-якого представника протилежної статі, до того ж «потонути» в них, як правило, дуже легко, а ось вибратися на поверхню — украй важко, а інколи й неможливо.

Скорпіон

Жінки-Скорпіони мають погляд, який можна назвати як магнетичним, так і магічним. У той момент, коли вони спрямовують його на представника протилежної статі, який потрапив їм під руку, він готовий — наче під впливом гіпнозу — зробити все, що завгодно, абсолютно не звітуючи про свої вчинки.

Телець

Жінок-Тельців вирізняє дуже глибокий і чуттєвий погляд, що обіцяє чоловікові стільки чуттєвих задоволень, скільки він, грубо кажучи, зможе «забрати», точніше, витерпіти. Не дивно, що представники протилежної статі найчастіше бувають не в змозі протистояти погляду їхніх величезних і глибоких очей.

