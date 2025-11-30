Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 1 до 7 грудня

Серце / © Associated Press

Особисте життя — не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня — від 1 до 7 грудня?

Телець

Тельцям зірки рекомендують відмовитися від упертості у стосунках із близькою людиною, знайшовши для неї інше — більш підходяще — застосування, наприклад, професійну діяльність або бізнес. Своєму ж партнерові необхідно хоча б час від часу йти на поступки, що не є, як видається представникам знака, слабкістю — навпаки, сприймати таку тактику можна як дипломатичність і вміння ладнати з людиною, яка відіграє в їхньому житті величезну — можна навіть сказати визначальну — роль.

Діва

Дівам не варто висувати коханій людині завідомо завищені вимоги — перфекціонізм представників знака, який вони виявляють не лише до себе, а й до інших, останнім може набриднути, а тоді на продовження стосунків розраховувати не доводиться. Можливо, варто прийняти партнера таким, яким він є, і не намагатися «ліпити» з нього щось, що є прекрасним на їхній погляд, тоді й ладнати з ним стане значно простіше, легше і, що дуже важливо, приємніше.

Терези

Терези, зіткнувшись із проблемами у стосунках з коханою людиною, у жодному разі не повинні їх замовчувати, оскільки це зрештою призведе до їхнього значного погіршення. Хоч би що трапилося, необхідно проговорювати будь-які труднощі, в такому разі вдасться їх розв’язати і навіть перейти на новий — вищий — рівень, а ось вдавши, що нічого не відбувається, можна втратити те, що є, і, можливо, те, що буде, тобто наявні у представників знака перспективи.