Безшовні боді і сітчасті комбінезони: український бренд презентував спокусливу колекцію

Речі з нової капсули чудово підкреслюють красу жіночого тіла.

Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Український бренд преміальної білизни MISSTIC презентував новий безшовний дроп, який отримав назву Icon.

У новій лінійці бренд грає з лініями і текстурами, створюючи стримані й провокативні образи водночас.

До дробу увійшли безшовні боді, комбінезони і колготки з характерним плетінням, що створюють архітектуру силуету — точну, відверту та довершену.

За словами дизайнерки бренду Катерини Бондар, комплекти створені, щоб розкрити в кожній жінці її приховану сексуальність і підкреслити природні вигини тіла.

