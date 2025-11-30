- Дата публікації
Безшовні боді і сітчасті комбінезони: український бренд презентував спокусливу колекцію
Речі з нової капсули чудово підкреслюють красу жіночого тіла.
Український бренд преміальної білизни MISSTIC презентував новий безшовний дроп, який отримав назву Icon.
У новій лінійці бренд грає з лініями і текстурами, створюючи стримані й провокативні образи водночас.
До дробу увійшли безшовні боді, комбінезони і колготки з характерним плетінням, що створюють архітектуру силуету — точну, відверту та довершену.
За словами дизайнерки бренду Катерини Бондар, комплекти створені, щоб розкрити в кожній жінці її приховану сексуальність і підкреслити природні вигини тіла.