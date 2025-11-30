ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
66
Час на прочитання
1 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 1 грудня

Місяць — не лише прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає та рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць сьогодні — 1 грудня?

Місяць розповідає

День, коли ми стаємо надмірно недовірливими та вразливими, що може призвести до неприємних наслідків, як-от дрібні сварки та серйозні, неприємні конфлікти. Це також час милосердя і співчуття, які важливо демонструвати скрізь і всюди.

Місяць рекомендує

Необхідно уникати конфліктів, оскільки, розпочавшись цього дня, вони виявляться серйозними і, що особливо неприємно, тривалими, а осад залишиться навіть після примирення.

Місяць застерігає

Не можна дозволяти втягнути себе в конфлікт, особливо якщо він не стосується нас особисто. Також небезпечно жаліти себе: таке деструктивне почуття призведе до негативних наслідків у взаєминах з людьми навколо та в житті загалом.

Дата публікації
Кількість переглядів
66
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie