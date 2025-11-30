Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 1 грудня

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає та рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць сьогодні — 1 грудня?

Місяць розповідає

День, коли ми стаємо надмірно недовірливими та вразливими, що може призвести до неприємних наслідків, як-от дрібні сварки та серйозні, неприємні конфлікти. Це також час милосердя і співчуття, які важливо демонструвати скрізь і всюди.

Місяць рекомендує

Необхідно уникати конфліктів, оскільки, розпочавшись цього дня, вони виявляться серйозними і, що особливо неприємно, тривалими, а осад залишиться навіть після примирення.

Місяць застерігає

Не можна дозволяти втягнути себе в конфлікт, особливо якщо він не стосується нас особисто. Також небезпечно жаліти себе: таке деструктивне почуття призведе до негативних наслідків у взаєминах з людьми навколо та в житті загалом.