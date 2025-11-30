Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 1 декабря

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 1 декабря?

Луна рассказывает

День, когда мы становимся чрезмерно мнительными и обидчивыми, что может привести к неприятным последствиям в виде мелких ссор и серьезных, неприятных конфликтов. Это также время милосердия и сострадания, которые важно демонстрировать повсеместно.

Луна рекомендует

Необходимо избегать конфликтов, поскольку, начавшись в этот день, они окажутся серьезными и, что особенно неприятно, продолжительными, а осадок останется даже после примирения.

Луна предостерегает

Нельзя позволять втянуть себя в конфликт, особенно если он не касается нас лично. Также небезопасно жалеть себя: такое — деструктивное — чувство приедет к негативным последствиям в отношениях с окружающими и жизни в целом.